أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - مكارم بترجي

يتولى مكارم مهام إدارة مؤسسات وشركات عديدة قام بتأسيس معظمها ويعتبر أصغر عضو وأحد العرب القلائل الذين نالوا شرف الانضمام إلى لجنة بريتون وودز المرموقة في واشنطن العاصمة. – تمَّ اختياره ضمن القادة العالميين للشباب خلال “المنتدى الاقتصادي العالمي” في دافوس عام 2008. – حصل على دكتوراه فخرية من كلية الفنون التابعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقديراً لجهوده البارزة في دعم وتمكين المرأة. يتمتع مكارم صبحي بترجي، أحد أبرز رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية بخبرةٍ تزيد عن 20 عاماً في مجال الرعاية الصحية والاستشارات والاستثمار. ويتولى بترجي منصب رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة “السعودي الألماني الصحية”، ويلعب دوراً رياداً في قيادة مسيرة التحول والتحديث للمجموعة التي تأسست قبل أكثر من 30 عاماً، مرتكزاً على رؤيته ومهاراته القيادية المتميزة. ويعدُّ مكارم مؤسس ومدير عددٍ من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية. وإلى جانب كونه رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة للـسعودي الألماني الصحية، يشغل بترجي منصب رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة “بيت البترجي”، وهي مؤسسة متعددة الأنشطة والمجالات تملكها عائلة البترجي وتستثمر فيما يزيد عن 30 شركة وجهة تابعة لها. وقام بترجي أيضاً بتأسيس “هيومانيا كابيتال”، وهي منصة استثمارية نجحت في جمع مبالغ كبيرة للمشروعات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، فضلاً عن كونه مؤسس “شركة نيو سيتي” .