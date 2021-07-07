أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - نايف الراجحي

نشط نايف عبد المحسن صالح الراجحي في العمل في عدة قطاعات منها المالية والصناعية والسياحة والتطوير العقاري والأغذية والتموين والخدمات والنقل والثروة الحيوانية والمسؤولية الإجتماعية، ويعمل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة جدة للطباعة والتغليف ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الراجحي الدولية القابضة للاستثمار، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية للصناعات البلاستيكية مجموعة 3P وعضو مجلس ادارة شركة المجمعات الصناعية، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للطيران، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحات لتجارة الإبل والمواشي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي لخدمات حجاج الداخل، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع شامي للأعذية المحدودة، الأمين العام لأوقاف عبد المحسن الراجحي الخيرية، عضو اللجنة التنفيذية لأوقاف أبناء عبد العزيز الراجحي، الأمين العام لوقف المسلم الجديد.

بكالريوس الادارة المالية من جامعة الأمير سلطان سنة التخرج 2007م، دبلوم الإدارة المالية التنفيذية من كلية اندرسون لوس انجيلوس الولايات المتحدة الامريكية، دبلوم إدارة التسويق من كامبردج

المملكة المتحدة.