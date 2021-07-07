أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - هيفاء المنصور

في العام 2019 اختار مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الفيلم السعودي “المرشحة المثالية” للمخرجة هيفاء المنصور ضمن المسابقة الرسمية للدورة من المهرجان امتنافساً مع أربعة عشر فيلماً عالمياً على جائزة الأسد الذهبي إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما. وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا العريق، لتنافس هيفاء المنصور مخرجين عالميين مثل الكندي آتوم ايغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا، وقدمت في فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة. وحظي فيلم “المرشحة المثالية” بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية. يذكر أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012م بفيلم “وجدة” ضمن مسابقة Venice Horizons Award وفازت بثلاث جوائز مهمة. وتم تعيين هيفاء بنت عبدالرحمن المنصور في مجلس إدارة هيئة الأفلام العام الماضي لتعمل مع المجلس لإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وتشرف على تنفيذ استراتيجياتها. وهذه الهيئة تعمل على تطوير ودعم صناعة الأفلام، وتسويق الأفلام السعودية محلياً ودولياً، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأفلام، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.