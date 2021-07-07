أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - هيفاء الليال

الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل سيدة أعمال وكاتبة في المجال الاقتصادي كما أنها ترأس جامعة عفت أحدى أهم الجامعات في السعودية. الدكتورة هيفاء متمرسة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وكشفت رئيسة جامعة عفت عن بدء الاقتصاد السعودي جني ثمار رؤية 2030 في مختلف القطاعات، بعد أن أسس لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، والدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار. وأوضحت الدكتورة هيفاء أنه رغم التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية التي رافقتها، إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية. وبينت رئيسة جامعة عفت أن الاقتصاد السعودي انتعش بسبب تنويع مصادر الدخل، وهو ما أكدته توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4 % إلى 2.4 % خلال العام الجاري وبنحو 1.1 % خلال العام القادم 2022.