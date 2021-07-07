أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - وليد الإبراهيم

لطالما ذكر الشيخ وليد الإبراهيم باعتباره الرجل الذي غير وجه الإعلام العربي مع اطلاقه أول فضائية عربية من لندن، كما يعتبر من الأسماء المألوفة في قائمة أقوى مائة شخصية سعودية. درس و تأهل الشيخ وليد في هذا المجال في الولايات المتحدة، وأسس في بداية الثمانينيات شركة آرا للإنتاج و تطورت أعماله في هذا المجال بشكل كبير. كما قاد مجموعة MBC منذ بدايتها المتواضعة عام 1991، وبصفتها القناة الفضائية العربية الخاصة وغير المشفرة الأولى، ابتكرت MBC وأطلقت برامج إخبارية مستقلة وموضوعية بما يمثّل سابقة غير مشهودة في العالم العربي، وبداية حقبة تزخر بالنجاحات والإبداعات. وبحلول عام 1994، وبعد اكتساح ميدان القنوات التلفزيونية، توجت MBC إلى حقل المحطات الإذاعية، وأطلقت أول إذاعة تجارية في المملكة العربية السعودية هي إذاعة mbc FM، وقد تخطّى نجاحها الفوري ما وراء المملكة العربية السعودية. ولم يكتف الشيخ وليد بمجرد بث الأفضل في عالم الأخبار والترفيه، إذ سرعان ما أطلقت مجموعة MBC شركتها التابعة (أوثري للإنتاج O3) المتخصصة في إنتاج وشراء البرامج سواء للمجموعة أم غيرها من العملاء، كما تعتبر من شركات الإنتاج الأساسية للبرامج الوثائقية الواقعية العالية المستوى.