أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - الوليد بن طلال

تمكن الأمير “الوليد بن طلال آل سعود” من إدارة امبراطورية أعمال بدأ من مكتب صغير في الرياض وأصبح اليوم بلا شك أحد أكثر رجال الأعمال نجاحا في قطاعات السياحة والضيافة والإعلام والترفيه والعقارات والطيران. كما أن لديه استثمارات كبيرة في شركات عالمية مثل تويتر وليفت ونيوز كورب ومجموعة روتانا وأبل وفوكس نيوز. يعد واحدًا من أشهر رجال الأعمال السعوديين. وقد أبدى الأمير “الوليد” الستار نيته المساهمة بأعمال خيري منه التعهد بالتبرع بكامل ثروته للأعمال الخيرية. من أهم رجال الأعمال ليس فقط على المستوى العربي، إنما أيضًا على مستوى العالم أجمع، وذلك بفضل استثماراته العالمية التي سبق أن حققت له ثروة كبيرة. ورغم تراجع ثروته بفعل الجائحة وشؤون أخرى بسبب عدد من العوامل، أبرزها هبوط أسعار النفط، ومخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد،