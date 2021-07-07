أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - يوسف الفار

يوسف الفار مستثمر إقليمي ومدير أصول بارز، كان مسؤولًا عن إدارة محافظ استثمارية بلغت قيمتها أربعة مليار دولار أمريكي على فترات مختلفة، كما أجرى تعاملات وصفقات تجاوزت قيمتها ملياري دولار أمريكي على مدار السنوات الماضية في قطاعات مختلفة ومتعددة منها القطاع العقاري والخدمات المالية والنفط والغاز وغيرها من القطاعات الأخرى. كما تمتد خبراته في التعامل من خلال الأسواق العامة والخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب دول أخري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوسف الفار هو مؤسس شركة النعيم القابضة للاستثمارات ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لها وهو حاصل علي بكالوريوس التجارة – قسم المحاسبة. كما يمتلك أسهماً وحصصاً جوهرية مؤثرة في العديد من الشركات الخاصة والعامة المُقيدة بالبورصة مثل شركة النعيم القابضة للاستثمارات، شركة كولدويل بانكر، شركة ريكاب للاستثمارات المالية وشركة ERA (شركة رائدة في الخدمات العقارية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا. شركة النعيم القابضة للاستثمارات: شركة النعيــم القابضــة للإستثمارات (نعيــم القابضــة)، هي شركة مساهمة مصرية منشأة بنظام المناطق الحرة، تأسست فى عام 2006 طبقًا لقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية. تعتبر نعيــم القابضــة واحدة من أكبر بنوك الاستثمار النامية في منطقة الشرق الأوسط. فهي بنك استثمار متكامل تقدم جميع الخدمات الإستثمارية مثل: الإستشارات المالية، الوساطة في الأوراق المالية، إدارة الأصول، علاوة على تقديم بحوث مالية متنوعة، هذا إلى جانب استثمارات نعيــم القابضــة المباشرة فى قطاعات مختلفة مثل قطاع البنوك، القطاع العقارى والقطاع الصناعى. نعيــم القابضــة شركة مدرجة في البورصة المصرية (تحت رمز: NAHO EY) ويتم تداول السهم بالدولار الأمريكي مما يعطى المستثمرين حماية ضد انخفاض قيمة العملة المحلية و يبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 264.5 مليون دولار أمريكي كما أن الشركة مقيدة في سوق دبى المالي منذ مارس 2018 تحت رمز (NAHO-DU). شركة نعيــم القابضــة مملوكة من قبل أكثر من 4,000 مستثمر من المؤسسات والأفراد ويبلغ إجمالي أسهم حرة التداول حوالي %52.7 من إجمالي أسهم الشركة المصدرة. الشركة لها وجود اقليمي كبير بوجود 300 موظفاً في مكاتب منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية (خدمات بنوك استثمار متكاملة) ودولة الامارات العربية المتحدة (خدمات بنوك استثمار متكاملة). نعيــم القابضــة لديها شبكة واسعة من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ومؤسسات استثمارية ومالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد بلغ إجمالي ايرادات الشركة منذ التأسيس – وحتي مارس2021 – حوالي 435 مليون دولار أمريكي وإجمالي صافي ربح للمساهمين حوالي 87 مليون دولار أمريكي. الخدمات المالية التي تقدمها شركة النعيــم القابضة للإستثمارات: تقدم الشركة لعملائها خدمات بنوك الاستثمار المختلفة مثل الوساطة في الأوراق المالية، إدارة الأصول والاستشارات المالية. الوساطة في الأوراق المالية: تمتلك نعيــم القابضة شركتين عاملتين في مجال الوساطة في الأوراق المالية: شركة نعيــم للوساطة في الأوراق المالية وتعمل في مصر، بالإضافة الى شركة نعيــم للأسهم والسندات العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة. تعمل شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية من خلال 4 فروع بالإضافة الى المقر الرئيسي. خلال الربع الأول من عام 2018، قامت شركة اتحاد كابيتال – إحدى شركات نعيم القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة – بإضافة خدمة التعامل على الأسواق الدولية من خلال منصة “ساكسو بنك” مما أتاح للعملاء التداول علي السندات والعقود الآجلة والمؤشرات وأنواع مختلفة من المشتقات المالية. نشاط إدارة الأصول وقطاع بنوك الاستثمار: تمتلك نعيم القابضة ثلاث شركات عاملة في مجال إدارة الأصول وبنوك الاستثمار: شركة النعيم للإستثمارات المالية وشركة اتحاد كابيتال (التوفيق للاستثمارات المالية سابقا) واللتان تعملان في مصر، بالإضافة الى شركة اتحاد كابيتال العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة. وللاستفادة من معدلات الفائدة وعوائد أذون الخزانة المرتفعة حاليًا، قامت شركة الاتحاد كابيتال بتقديم منتجًا ماليًا جذابًا لعملائها يعرف بـ “تجارة الفائدة – Carry Trade” يحقق عوائد متميزة مستفيدًا من إتاحة رافعة مالية تنافسية وهيكل ضريبي فعال لعملاء الشركة. أستثمارات شركة النعيم القابضة للإستثمارات: البنك المصري الخليجي: تمتلك نعيم القابضة حصة بالبنك تقدر بـحوالي %10 وهو يمثل استثمار الشركة في القطاع المصرفي المصري من خلال بنك مدرج في البورصة المصرية ويتداول على أسهمه بالدولار الأمريكي. شركة تنمية وإدارة القرى الذكية: تمتلك نعيم القابضة حصة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـحوالي %33 من اجمالي أسهم شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، المالكة لأحد أرقى مجمعات الأعمال في منطقة السادس من أكتوبر. شركة سمارت باك لمواد التعبئة: وهي شركة مساهمة تأسست في سبتمبر 2020 تمتلك نعيم القابضة حصة فيها تقدر بـحوالي %31.3، نشاطها الرئيسي هو تصنيع وطباعة الورق المقوى بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو 370 مليون جنيه. يمتد مصنع الشركة على مساحة 35 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان. شركة ريكاب للاستثمارات المالية (ريكاب): وهي بمثابة الذراع العقاري لنعيم القابضة وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية بإجمالي رأس مال مدفوع يقدر بـ 557 مليون جنيه وقيمة أصول تتعدي مليار جنيه مصري. تشمل الشركات التابعة لريكاب ومشروعاتها الحالية ما يلي: 1. مشروع LINX Business Park – شركة سفريكـــو للاستثمار العقاري التابعة لريكاب يقع المشروع على مساحة 3,000 متر مربع داخل القريــة الذكيــة. وهو عبارة عن إنشاء وبيع وتأجير وحدات إداريـة وتجارية بإجمالي مساحة بنائية تقدر بحوالي 12,000 متر مربع. تم تقسيم هذه الوحدات على عدد 117 وحدة ادارية و 28 وحدة تجارية. تم الاعتراف المحاسبي بإيرادات المشروع ومقدرها 180 مليون جنيه خلال عام 2020 ويتم استكمال تسليم باقى الوحدات المباعة خلال عام 2021. 2. مشروع ARC Business Park – شركة سفريكـــو للاستثمار العقاري التابعة لريكاب بعد نجاح مشروع LINX Business Park” “لينكس”، قامت ريكاب بإطلاق المشروع الثاني لمجمع الأعمال المتكامل Arc” Business Park “أرك” في النصف الثاني من عام 2018 بتكلفة استثمارية 260 مليون جنيه. ويعتبر المشروع ثاني مجمع متكامل للأعمال في غرب القاهرة. تمتد “أرك” على مساحة 3,000 متر مربع ومساحة بنائية قدرها 12,000 متر مربع عبارة عن وحدات إدارية و مكاتب تتراوح مساحتها بين 70 متر مربع و 150 متر مربع مخصصة لتلائم متطلبات العملاء المختلفة.