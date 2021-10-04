دبي ميراكل جاردن تستقبل قرية السنافر خلال إكسبو 2020 دبي

احتفالاً بعامها العاشر، كشفت أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم عن استضافتها فعالية جديدة خلال “إكسبو 2020 دبي” سيعشقها الكبار والصغار على حد سواء. وفي صفقة بوساطة مجموعة الإدارة الدولية (IMG)، تفخر دبي ميراكل جاردن بالإعلان عن إطلاق قرية السنافر الجديدة لموسم الشتاء، حيث سيتم استعراض عالم المخلوقات الزرقاء المحبوبة كمجسّمات طبيعية مبهجة. وسيكون المقيمون والسياح على موعد مع استكشاف غابة بيوت الفطر في إحدى أكثر الوجهات إقبالاً في المدينة.

استنادًا إلى القصص المصورة البلجيكية وإلى سلسلة الأفلام والسلسلة التلفزيونية الشهيرة، السنافر عبارة عن مخلوقات زرقاء صغيرة تعيش في مجتمع من بيوت الفطر ضمن قرية متناغمة. وسيشمل عرض السنافر الديناميكي في دبي ميراكل جاردن أربعة مناطق مختلفة بما في ذلك قرية السنافر ومنطقة أنشطة السنافر وشجيرات السنافر ومنطقة أخرى من المقرر أن تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس، مما يمنح سكان دبي عرضًا للتطلّع إليه في نوفمبر القادم.

سينتقل الضيوف إلى عالم السنافر فور دخولهم قرية المخلوقات الزرقاء المحبوبة. وستتميز قرية السنافر في دبي ميراكل جاردن بمفاجآت وهياكل وتصاميم شيّقة مستوحاة من الشخصيات المحبوبة ومن منازلهم. وسيتم تنظيم العرض في قسم كامل من الحديقة حيث سيتم تخصيص المناطق للزوار قبالة حدائق الزهور والنباتات الطبيعية الملونة والنابضة بالحياة. وبإمكان الضيوف المرور عبر المسارات الاستثنائية التي تتميز بتصاميم رائعة وبمناظر طبيعية منقطعة النظير. ومع حلول المساء، سيستمتع الزوار بأداء الشخصيات المفاجئة والعروض المذهلة.

وعن الاستعداد لإحتفالات الموسم العاشر، قال المهندس عبد الناصر رحال، الشريك المؤسس ومُصمم حديقة دبي ميراكل جاردن ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ’سيتي لاند‘ المطوّر للحديقة: “فيما نحتفل بعامنا العاشر، نريد أن نتأكد من الشروع في عقد استثنائي آخر. ومع حلول موعد إكسبو 2020، نريد في دبي ميراكل جاردن أن نفاجئ ونبهر العالم بسلسلة شيّقة من التصاميم والعروض الجديدة التي سترتقي بحدائق الأزهار الكبيرة إلى آفاق جديدة. وسنسعى جاهدين لمنح الضيوف الذين يسافرون من جميع أنحاء العالم إلى دبي ميراكل جاردن لحظات لا تُنسى. “

تشتهر حديقة دبي ميراكل جاردن بمجموعة رائعة من الأزهار النادرة. وبما أنها تضمّ عددًا من المجسّمات المذهلة مثل طائرة الإمارات A380 الأيقونية وهي أكبر هيكل مصنوع من الأزهار في العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأزهار والنباتات على شكل لعبة الدب، والسيدة العائمة، وقمة التل، وحديقة البحيرة وغيرها الكثير، من المؤكد أن الزوار سيقضون أسعد لحظاتهم وسط الألوان والأشكال الزاهية في الحديقة الشهيرة.

طبّقت الحديقة إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامة ورفاهية الضيوف والموظفين، مع الالتزام بجميع إرشادات هيئة الصحة في دبي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.dubaimiraclegarden.com لمعرفة أوقات العمل.

مع انطلاق إكسبو 2020 في أكتوبر، من المقرر أن تعلن مجموعة سيتي لاند عن باقة من الأنشطة والفعاليات الشيّقة لضمان ترفيه سكان دبي والسياح الدوليين على مدار العام. ترقبوا المزيد من التحديثات الإخبارية!

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