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Posted inعالم المسافر

الخطوط السعودية توفر رحلات مباشرة إلى جزر المالديف

تسير الخطوط السعودية (4) رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى جزر المالديف دون توقف، بعد أن كانت تمر بعاصمة سريلانكا كولمبو.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الخطوط السعودية توفر رحلات مباشرة إلى جزر المالديف
الخطوط السعودية توفر رحلات مباشرة إلى جزر المالديف

ويتم تشغيل الرحلات إلى جزر المالديف عبر أحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300 و 787 دريملاينر، لضيوف “السعودية” المحصنين بلقاح فيروس كورونا، ومن أجرى فحصاً مخبريًا نتيجته سلبية السفر إلى المالديف بدون حجرٍ صحي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مدير عطلات السعودية ماجد الحربي، أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العروض الحصرية على باقات جزر المالديف التي توفرها منصة عطلات السعودية، تشمل تذاكر الطيران، وأماكن إقامة مختارة من فئتي 4 و 5 نجوم، وجميع الوجبات، فضلاً عن توفير خدمة التنقل بأسعار تنافسية.

ومنذ استئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة، تمكنت الخطوط السعودية من تسيير أكثر من 53 رحلة إلى مطار العاصمة ماليه في جزر المالديف نقلت على متنها حوالي 8,106 ضيوف.

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