أبو ظبي: إطلاق وجهة جديدة للتخييم

أعلنت جزيرة الحديريات عن إطلاق خيارات التخييم المبتكرة فيها ضمن منطقة باب النجوم الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من وسط المدينة.

تمثل المنطقة جزء من منطقة الحديريات الترفيهية التي أطلقتها مؤخراً مدن العقارية، فسواء أكنت تبحث عن خيارات اقتصادية لقضاء عطلة أو عن مخيم شاطئي أو صحراوي، أو عن خيمة فاخرة تضمّ مسبح خاص، فإنّ باب النجوم هو ملاذك المثالي دون الحاجة للذهاب بعيداً عن المدينة.

وهي مثالية لشخصين، وكلتا الشاحنتين مجهزتين بمطبخ صغير مزود بطاولة وثلاجة صغيرة وحوض وآلة قهوة وميكروويف، بالإضافة لوحدة تكييف وسرير مريح قابل للطي ومقاعد داخلية وخدمة واي فاي مجانية.

أما إذا كنت ترغب في الاستيقاظ والشاطئ على بعد أمتار قليلة من خيمتك، فلدينا مجموعة متنوعة من الخيام المطلة على الشاطئ الملائمة لذلك. تُعد خيمة النجم الخيار الأمثل للباحثين عن تجربة تخييم أصيلة، وهي دافئة ومريحة ومزودة بنوافذ وشبكة تهوية مثالية لشخصين لديهما أكياس النوم الخاصة بهما.