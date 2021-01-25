مجموعة فندقية تطلق عروضا خاصة بالمواطنين والمقيمين في الخليج

تشمل الفنادق فندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج وفندق أوكسيدنتال الشارقة جراند، وفندق بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا وفندق ديوكس النخلة رويال هايدواي، وفندق أوكسيدنتال الجداف الذي يفتتح أبوابه فبراير المقبل، ويسري هذا العرض الخاص بدءًا من 24 يناير 2021، وبإمكان المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الخصم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي barcelo.com لمجموعة فنادق بارسيلو، أو عبر مركز الاتصالات.

يسري خصم المواطنين والمقيمين في دول الخليج بالتوازي مع أفضل أسعار الفنادق المتاحة، وبإمكان جميع المواطنين والمقيمين الذين يحملون بطاقات هوية وطنية سارية أو جوازات سفر من إحدى دول الخليج الاستفادة من هذه الخصومات. ويتم تطبيق الخصم تلقائيًا عند اختيار الضيوف خانة ” المواطن أو المقيم في الوجهة” والتي يمكن العثور عليها في قائمة الخصومات على موقع بارسيلو الإلكتروني. وبإمكان أعضاء برنامج “ماي بارسيلو” المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الخصم أيضًا بالتوازي مع المزايا التي يقدمها لهم برنامج الولاء الفندقي.

وفي هذا السياق، علّقت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي: “يسعدنا أن نقدم خصومات حصرية في فنادق بارسيلو للمواطنين وللمقيمين في دول الخليج ولأعضاء برنامج ماي بارسيلو، وتهدف خطوتنا هذه إلى ضمان حصول ضيوفنا على تجربة مثالية بأفضل الأسعار. كذلك، أودّ أن أعرب عن امتناني للضيوف لدعمهم لنا ووقوفهم إلى جانبنا خلال العام المنصرم الذي كان مليئًا بالتحديات”.

هذا وتتبع مجموعة فنادق بارسيلو بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة وفقًا لبرنامجها الخاص “نحن نهتم بك”، وبما يتوافق مع جميع القواعد والأنظمة الحكومية. وتدير العلامة العالمية الفندقية مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات التي تلبي متطلبات كل ضيف.

وبإمكان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في قضاء تجربة استرخاء زيارة فندق ديوكس النخلة رويال هايدواي من فئة الخمس نجوم، والذي يقع على جزيرة نخلة جميرا، أو فندق أوكسيدنتال جراند الشارقة، الواقع في منطقة الخالدية في الشارقة. كذلك، بإمكان الضيوف الباحثين عن تجربة حياة المدينة العصرية الإقامة في إحدى الشقق الفندقية في فندق بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا، الواقع في قلب مجتمع دبي مارينا النابض بالحياة. ويقدم فندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج للضيوف فرصة الابتعاد عن صخب المدينة وازدحامها والاستمتاع بمتنفس في قلب دبي يبعد دقائق عدة عن معرض إكسبو الدولي، وسوف تفتتح بارسيلو فندق أوكسيدنتال الجداف في فبراير 2021 بالقرب من مطار دبي الدولي ونقاط الجذب الرئيسية مثل مدينة الرعاية الصحية والمنطقة التاريخية، ليقدّم مزيجًا مثاليًا من الضيافة الإسبانية والثقافة العربية.