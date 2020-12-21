دبي: هيئة الطرق تسهل الاستمتاع بالألعاب النارية في وسائل النقل البحري في رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية (2021) يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري من على وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والباص المائي والعبرة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات من المقيمين والزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم للابتهاج بهذه المناسبة السنوية.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: “تُعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها ليعيش الناس تجربة سعيدة من خلال شبكة النقل البحري (فيري دبي، الباص المائي والعبرة) لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية المتمثّلة بالألعاب النارية المدهشة والمبهرة المنطلقة من برج خليفة وبرج العرب وأتلاتنس عبر الواجهة البحرية في دبي، حيث تتجسّدُ هذه اللحظات الساحرة خلال رحلة مائية تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري من السكان والزائرين والسائحين.”

وأوضح أنه سيكون بإمكان الجمهور الراغبين بالاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الالكترونيwtbook@rta.ae لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات الباص المائي وفيري دبي والعبرة. وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي من الساعة 9:00 مساء ليلة رأس السنة وتنتهي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات الباص المائي والعبرة من الساعة 10:30 مساءً وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تنطلق العبرة المكيفة من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد (125) درهما ومجانا للأطفال أقل من عامين.

وأضاف الهاشمي: إن رحلات فيري دبي ستنطلق من محطة مارينا مول للفيري (مرسى دبي) ومحطة الغبيبة (خور دبي) ومحطة السيف (خور دبي) ومحطة شارع الشيخ زايد (قناة دبي المائية) وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (300) درهم للدرجة الفضية و(450) درهما للدرجة الذهبية وتخفيض (50%) للأطفال) ما بين 2 الى 10 سنوات) ومجانا للأطفال أقل من عامين، فيما تنطلق رحلات العبرة من محطة الجداف ومحطة السيف ومحطة الغبيبة للنقل البحري وتبلغ قيمة تذكرة العبرة (125) درهما للشخص الواحد ومجانا للأطفال أقل من عامين.

وأكد مدير إدارة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات إن فيري دبي والباص المائي والعبرة تتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظرا لاستمتاعهم عند التنقّل عبر هذه الوسائل، بجمال وروعة سواحل دبي التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية مثل جزر العالم وجزر نخيل وقناة دبي المائية وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة، وأن إطلاق هذه الخدمة النوعية سوف يضيف زخما جديدا لوسائل النقل البحري في هذه المناسبة.