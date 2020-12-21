دبي: منتجع النخلة يقدم ألعاب نارية وفرقة روك أمريكية لرأس السنة

يبدأ سعر التذاكر من 2500 درهم للفرد والتي تشمل المأكولات والمشروبات، لينطلق الحفل عند الساعة 9 مساءً ويتضمن العروض الترفيهية لفرقة (KISS)، تليها مشاهدة متميزة لعروض الألعاب النارية الأسطورية التي يتميز المنتجع بتقديمها دائماً في رأس السنة. وبعد انتهاء الحفل عند الساعة الواحدة صباحاً ، سيتمكن الضيوف باستكمال الإحتفالات في مطعمي “نوبو” أو “ويف هاوس” حتى وقت متأخر.

وقد تم بناء المسرح لهذا الحفل الكبير على الشاطئ الملكي خصيصًا ليحمل على خشبته عروض أول حفل موسيقي عامودي في منطقة الشرق الأوسط وأكبر حفل موسيقي شهدته الإمارات العربية المتحدة عبر تاريخها. حيث سيستمع المقيمين في المنتجع بمشاهدة الحفل أيضاً من غرفهم وأجنحتهم الفندقية ، ولمن لا يرغبون في الإقامة في المنتجع، سيتمكنون من الانضمام إلى محيط المسبح بجوار الفرقة الموسيقية، لمشاهدة العروض الحية من خلال شراء التذاكر الخاصة بالحفل.

وسيبث هذا الحدث الفريد من نوعه بشكل مباشر عبر “الإنترنت” بصورة عالية الوضوح وبدقة 1080 بكسل، ليتم تصويره باستخدام أكثر من 50 كاميرا بزاوية عرض 360 درجة. كما ستقوم شركة الإنتاج “سيتي درايف ستوديوز” بإعداد برنامج وثائقي يروي قصص الرحلات المصورة لأشهر الفنانين وهم يؤدون عروضهم في مواقع تاريخية مذهلة وسيكون العرض الأول من الموسم الجديد لسلسلة حلقات (Landmarks Live In Concert).

وقد أشرف على إنتاج هذا الحفل ما يقارب 400 شخص يمثل 80% منهم شركات محلية في دبي على درايةٍ كاملة بكافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتنظيم الحفلات في ظل جائحة “كوفيد -19” ، حيث سيلتزم كافة العاملين على هذا الحدث من إجراء فحوصات “كوفيد -19” يومياً وإرتداء أساور “بيومترية” لضمان أعلى معايير السلامة لجميع الأفراد المشاركين في هذا الحدث.

يمكن شراء التذاكر الخاصة بحضور الحفل بسعر يبدأ من 2500 درهم للفرد على طاولة تضم خمسة أشخاص على الأقل. وتشمل الأسعار المأكولات والعصائر بدءاً من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية وحفلات أخرى في المنتجع تبدأ بعد إنتهاء حفل KISS للأعمار من 21 سنة وما فوق.