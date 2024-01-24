الآن يمكن للمسافرين استبعاد طائرات بوينغ 737 ماكس 9

يمكن الآن لعملاء وكيل السفر Kayak استبعاد طائرات 737 ماكس 9، بعد انفجار لوحة المقصورة على متن رحلة خطوط ألاسكا الجوية.

أضاف أحد وكلاء السفر الرائدين عبر الإنترنت مرشحات للسماح للمستخدمين باستبعاد الرحلات الجوية التي تستخدم طائرات بوينغ 737 ماكس المضطربة، بعد سقوط قطعة من جسم الطائرة من رحلة تابعة لشركة ألاسكا الجوية مما أدى إلى زيادة اهتمام المستخدمين بتجنب ركوب هذه الطائرات.

مرشح لاستبعاد طائرات 737 ماكس 9

وقدمت شركة Kayak لأول مرة مرشحًا للطائرات في مارس 2019، لإضافة واستبعاد نماذج محددة من الطائرات، لكن الشركة تقول إنها لم تجد فائدة تذكر مقارنة بالمرشحات الأكثر بروزًا لعدد محطات التوقف أو المطارات، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي أعقاب حادثة خطوط ألاسكا الجوية، قالت إن هناك زيادة في استخدام الفلتر الأصلي بمقدار 15 ضعفًا، مما دفعها إلى إعادة صياغة الإعداد وجعله أكثر بروزًا على صفحة البحث، وإضافة القدرة على التمييز بين طائرات 737 ماكس 8 ، وطائرات 737 ماكس 9، حيث إن الأخيرة فقط هي التي تم إيقافها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وقال متحدث باسم الشركة:” سواء كنت تبحث حسب درجة المقصورة أو جودة الرحلة أو نوع الطائرة، تهدف مرشحات Kayak إلى تزويد المسافرين بكل المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات ذكية والسفر بثقة”.

الاهتمام بمرشح استبعاد طائرات 737 ماكس 9

يُظهر الاهتمام المتزايد بالميزة الجديدة، المدى غير المعتاد الذي يتجنب فيه المسافرون العاديون طائرات 737 ماكس.

ويتم استخدام هذه المرشحات بشكل أكثر شيوعًا من قبل المسافرين العاديين الذين لديهم تفضيلات مقصورة على فئة معينة حول مواقع مقاعد معينة على متن طائرات مختلفة، بدلاً من الخوف العام من عائلة بأكملها من الطائرات.

ووسعت إدارة الطيران الفيدرالية، الأحد الماضي، نطاق فحصها لطائرات بوينغ لتشمل طرازًا آخر أقدم من طراز 737، وهو 737-900ER، والذي تقول إنه يستخدم تصميمًا مشابهًا للباب.

وأضافت: “سلامة الجمهور، وليس السرعة، هي التي ستحدد الجدول الزمني لإعادة هذه الطائرات إلى الخدمة”.

شركة يونايتد إيرلاينز أكبر مالكي طائرات 737 ماكس 9

رداً على ذلك، أصدرت شركة يونايتد إيرلاينز، التي تمتلك 79 طائرة من طراز 737 ماكس 9 و136 طائرة من طراز 737-900ER ، أخرى في أسطولها، تحذيراً بشأن الأرباح.

وتمتلك يونايتد إيرلاينز عددًا أكبر من الطائرات المتضررة من أي شركة أخرى، وتتوقع أنها لن تكون قادرة على الطيران بها مرة أخرى حتى فبراير المقبل على الأقل.

وفي تقرير أرباحها السنوي الثلاثاء، أعلنت يونايتد عن أرباح ثابتة قبل الضرائب بقيمة 3.4 مليار دولار لعام 2023، لكنها قالت إنها تتوقع خسارة أموال في الربع المقبل.