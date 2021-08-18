سيام وورلد المالديف يكشف عن عرض جدبد للإقامة الشاملة

أعلن سيام وورلد المالديف عن افتتاح المنتجع الجديد في 28 أكتوبر ليمنح الضيوف تجارب لا تُضاهى وإقامة مُميزة وشاملة، من خلال عرض WOW الاستثنائي، الذي يُقدم تجارب إقامة فاخرة على مدار يوم كامل في الوجهة الأمثل لقضاء عطلةٍ ينعم فيها الضيوف بأقصى درجات المتعة والاسترخاء، بقالب يتخطى الإجازات التقليدية، سواء كان ذلك بالاستمتاع بجمال طبيعة الجزيرة، أو من خلال خوض المغامرات الشيّقة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة اليومية، أو التلذّذ بأطايب المأكولات وأشهى المشروبات من الموائد المفتوحة التي تُقدَّم على مدار اليوم.

ويسعى سيام وورلد المالديف بنهجه الفريد الذي يُميزه عن منافسيه في جزر المالديف، إلى تقديم أقوى عروض التجارب الفريدة والمفاهيم الجديدة للضيوف، ومنها مفهومه الجديد لمعنى الإقامة الشاملة ضمن عرض WOW، الذي يبتعد فيه عن أي تحديد لقوائم الطعام أو المرافق التي يُسمح الدخول إليها أو فرض أي رسوم أخرى، إذ يضمن لهم العرض الاستمتاع التام بكامل المرافق والمأكولات والمشروبات دون أي تكاليف إضافية، حيث تضمُّ الجزيرة المُمتدة على مساحة 54 هكتار 14 مطعماً وركن مشروبات، بما في ذلك أربعة مطاعم مُتخصصة لتلبي جميع التفضيلات. كما تتضمن الإقامة الشاملة تشكيلة متنوعة وغير محدودة من المشروبات الخفيفة والفاخرة. ولا يقتصر العرض الأقوى من سيام وورلد على ذلك فقط، بل يشمل أيضاً حفلة الشواء الشاطئية الأسبوعية، وعربة غاديا المتجولة، وهي عربة طعام مالديفية الأصل تُقدم للضيوف مجموعة متميزة من الوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة والمشروبات الخفيفة والفواكه الاستوائية طوال اليوم، بالإضافة إلى ركن مشروبات يقدم العصائر الصحية الطازجة والسموذي وخلطات الأعشاب الفريدة.

كما يضم عرض الإقامة الشاملة قائمة واسعة لمختلف النشاطات الشيّقة التي يوفرها المنتجع من التمارين الرياضية المائية إلى دروس زومبيني للأطفال وعروض الرقص والحفلات بجانب حوض السباحة وجلسات العافية الجماعية والرحلات البحرية المخصصة للاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس ورحلات سفاري الغطس، ويُضاف إلى روعة التجربة إمكانية الدخول غير المحدود إلى سيام ووتر وورلد، وهي أكبر حديقة مائية عائمة في المحيط الهندي. وسيكون الأطفال واليافعون على موعد مع رحلات وأنشطة مُمتعة لقضاء أجمل الأوقات، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج العائلية التي تُركز على الوعي والتعلم الممزوجَين بالمرح واللعب ضمن نادي ليتل إكسبلوررز، للأطفال بين عمر 3 و11 عاماً. كما يقدم المنتجع للكبار تجارب جديدة بخيارات لا محدودة، بما فيها المنتجع الصحي عالمي المستوى والمرافق الصحية والرياضية، مع وجود أفضل مواقع الغوص في المنطقة على مقربةٍ منه.

ويتميز سيام وورلد المالديف، الذي يحمل علامةً مستقلة تندرج تحت مظلة صن سيام، بتقديم خدمات إقامة شاملة مُريحة من فئة الخمس نجوم، كما يُتيح للضيوف من عشاق المرح من الأزواج والعائلات والمجموعات حرية التجول والتفاعل مع الأفراد في الجزيرة. وتمتد الجزيرة على مساحة 54 هكتار، وتعد من أكبر الجزر الحاضنة لمنتجعٍ في المالديف، متفردةً بأكثر من أربعة كيلومترات من الشواطئ الرملية البيضاء وستة كيلومترات من الشعاب المرجانية ممّا يُتيح لزوار سيام وورلد الفرصة لقضاء أجمل الأوقات والاسترخاء في الطبيعة الخلابة بإطلالاتها المميزة على المياه الصافية للمحيط.

ويُوفر سيام وورلد مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، تضم 21 فئة سكنية تتراوح مساحاتها بين 89 إلى 3,000 متر مربع، بما في ذلك فيلات شاطئية مع حوض سباحة وأجنحة شاطئية واسعة ومساكن شاطئية مميزة، إضافة إلى الفيلات المُنشأة فوق الماء لزيادة درجة الاستمتاع والمرح مع المنزلقات المائية المُصمّمة ضمنها. كما يضم المنتجع مجموعة حصرية من خيارات الإقامة الشاطئية، منها الأجنحة المُطِلة مباشرة على مياه المحيط النقية والقصر الفاخر. وتتميز جميع خيارات الإقامة في المنتجع بمساحات معيشة واسعة داخلية وخارجية مزودة بأحواض سباحة، مع إطلالاتٍ خلابة على مياه المالديف التي توفر وصولاً مباشراً إليها. وتمزج التصاميم المعمارية للمنتجع بين الطابع المعاصر والاستوائي للتماهي بسلاسة مع طبيعة الجزيرة وترسم لوحة مذهلة من التناسق الفريد. أما التصاميم الداخلية فتتميز بألوان محايدة، تتداخل مع أشكال جريئة من وحي جزر المالديف وأنسجة ناعمة وتفاصيل خشبية رقيقة تُضفي راحةً استثنائية لينعم الزوار بأقصى درجات الاسترخاء.

ويقع سيام وورلد المالديف في جزيرة نونو أتول الشهيرة على بعد 40 دقيقة بالطائرة البحرية من مطار فيلانا الدولي، كما يمكن الوصول إليه على متن رحلة طيران محلية مدتها 30 دقيقة من مطار مافارو ثم ركوب الزورق لمدة 10 دقائق.