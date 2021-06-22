متحف الشمع مدام توسو يفتح أبوابه في دبي هذا العام

كشفت شركة مرلين وهي ثاني أكبر مشغلي الوجهات والمنتزهات الترفيهية عالميًّا، اليوم رسميًّا عن قرب إطلاق الحدث المرتقب الأكبر من نوعه وهو الوجهة الأكثر جاذبية في العالم متحف الشمع “مدام توسو” في دبي، والذي يقع داخل جزيرة “بلوواترز” إحدى أشهر الوجهات في دبي التي تتميز بالإطلالات الساحرة على مياه الخليج الكريستالية. يمكن للسياح والمقيمين قضاء أمتع الأوقات الاستثنائية مع أجواء الفن والشهرة حيث يمكنهم مقابلة نسخ ليس لها مثيل لأشهر النجوم في المنطقة فضلًا عن أشهر وأهم النجوم حول العالم، كل ذلك وأكثر تحت سقف واحد في وجهة ترفيهية عائلية تقدم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الممتعة على مدار السنة.

ومن المقرر أن يفتح مدام توسو دبي أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليًّا مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم؛ تتيح للزوار الاقتراب والتقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط. يقع “مدام توسو” في دبي بجوار “عين دبي” أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وسيعزز مدام توسو دبي العالمي موقع هذه الوجهة النابضة بالحياة كواحدة من أهم الوجهات جذبًا للسياح في دبي.

افتتح “مدام توسو” أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، أي ما يقرب من 200 عام من التراث. تم نحت كل تمثال في “مدام توسو” بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين الذين يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها “ماري توسو” الشهيرة عالميًّا. ولنحت تمثال من الشمع يشبه الإنسان قد يستغرق النحات نحو 12 أسبوعًا بشكل إجمالي، وخلال تلك الفترة يقوم فريق العمل بتوثيق 500 قياس دقيق للجسم، وتركيب خصلات شعر حقيقية واحدة تلو الأخرى، مع طلاء طبقات لا حصر لها من الدهانات لبناء درجات تماثل لون البشرة، والمزيد مما يساعد على تحقيق أعلى درجة استنساخ لشكل النجوم والشخصيات المشهورة لدى “مدام توسو”، ولهذا ذاع صيته عالميًّا لأكثر من قرنين من الزمان. ويُعد الوقت ودقة الصناعة والحرفية من العوامل المؤثرة على تكلفة تلك التماثيل الشمعية لدى مدام توسو؛ التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 700,000 درهم إماراتي (150,000 جنيه إسترليني) اعتمادًا على التفاصيل المطلوبة.

تُعد تجربة “مدام توسو” الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، فالزوار على موعد مع ترفيه حقيقي من نوع جديد لقضاء أمتع الأوقات وخلق أجمل الذكريات التي تدوم للأبد. من المقرر أن يكون ذلك من أهم الوجهات السياحية التي تمثل عالمًا ساحرًا من الفن، والموسيقى، والرياضة، والترفيه؛ كل ذلك والمزيد تحت سقف واحد. مع سبع مناطق مذهلة ذات طابع خاص، يمكن للزوار الاستمتاع بدخول المنطقة التي تحاكي أفلام “بوليوود” الهندية والتقاط صورة مع أيقونة “بوليوود” الذي لُقب بملك السينما الهندية “بادشاه بوليوود” الفنان العالمي “شاروخان” ، أو تخطي المستحيل عبر التقاط صورة شخصية مع أيقونة الشهرة والجمال “كايلي جينر”، كما يتيح مدام توسو دبي للزوار فرصة الوقوف بجانب “كارا ديليفين” والتقاط الصور وكأنهم من أشهر عارضات الأزياء في واحدة من أمتع التجارب التي يمكن القيام بها، أو يمكنهم إظهار مهاراتهم الكروية بجانب أسطورة كرة القدم “كريستيانو رونالدو” .