جناح موناكو في إكسبو دبي 2020 ، تصميم مدعم بأحدث إمكانات الطاقة الشمسية

قام بيير دارتوت، وزير الدولة في إمارة موناكو؛ وألبرت كرويزي، المدير العام لجناح موناكو، بإعطاء الأمر لتشغيل الألواح الشمسية للجناح بحضور ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي.

وستسهم الألواح الشمسية بإمداد الشبكة المحلية في دبي بالكهرباء. وستوّجه الكهرباء المُنتجة بين مارس 2021-2022 مجدداً إلى جناح موناكو خلال الأشهر الستة الأولى لتشغيله بهدف تزويده بالكهرباء وتعويض استهلاكه من الطاقة خلال الفترة الماضية.

كما ضم وفد موناكو ميراي بوتيتي، رئيسة موناكو إنتر إكسبو؛ وريتشارد ميلانيسيو، مستشار ديوان الأمير السيادي؛ وتوماس باتاغليون، مدير عام شركة موناكو للكهرباء والغاز، وهي شريك أساسي لجناح موناكو.

ويعكس استخدام الألواح الشمسية في جناح موناكو الالتزام الراسخ لصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني بالاستدامة وحماية البيئة