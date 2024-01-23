27 دولار رسم دخول جامع آيا صوفيا تستحدثته تركيا للأجانب

أصبح يتعين على السائحين الذين يأملون في زيارة آيا صوفيا الآن دفع رسوم للدخول إلى الموقع الديني والثقافي الذي يبلغ عمره 1500 عام في إسطنبول، بعد أن أعلن المسؤولون عن رسوم دخول قدرها 25 يورو (حوالي 27 دولارًا) للمسافرين الأجانب الذين يرغبون في زيارة المعلم “لأغراض ثقافية”، وفقًا لتقرير نشرته الصحف التركية.

دخل قرار الرسوم حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن المواطنين الأتراك الذين يرغبون في العبادة في المسجد لا يزال بإمكانهم الدخول مجانًا. ويعد جامع آيا صوفيا أحد أهم المعالم الأثرية في مدينة إسطنبول التركية، وهو يجمع بين فنون العمارة البيزنطية والعثمانية والإسلامية ويقع في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول بمنطقة السلطان أحمد.

عام 1985 قررت منظمة اليونيسكو إدراج آيا صوفيا (وتعني «الحكمة المقدسة») ضمن قائمتها لمواقع التراث العالمية، ووُصف بالأعجوبة الثامنة في العالم مع قبته الفريدة التي بلغ قطرها 31 مترا.

وعام 1453 تحوّلت الكنيسة إلى مسجد، وبعد الانتقال إلى النظام الجمهوري في تركيا، صار المسجد متحفا وبقي كذلك 85 عاما، حتى أصبح مسجدا عام 2020. يذكر أن الجامع استقبل في العام 2019 وحده قرابة أربعة ملايين زائر.