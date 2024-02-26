سفينة نرويجية تتجمد في ساحل موريشيوس.. مرض نادر

منعت موريشيوس سفينة تابعة لشركة Cruise Line Holdings النرويجية من الرسو في موانئها بسبب ما قالت إنه خطر صحي وأخذت عينات من حوالي 15 راكبا كانوا في عزلة على متن السفينة.

وقالت هيئة موانئ موريشيوس، في بيان إنه كان من المقرر أن ترسو السفينة “Norwegian Dawn” في بورت لويس يوم الأحد، لكن وصلت يوما مبكرا عن موعدها بعد أن ألغت جزء من رحلتها إلى جزيرة ريونيون.

عدم السماح لسفينة نرويجية بدخول ميناء موريشيوس

وأوضحت هيئة السلامة الصحية في موريشيوس، أن “قرار عدم السماح للسفينة السياحية بالوصول إلى الرصيف تم اتخاذه لتجنب أي مخاطر صحية”.

وأضافت أن “صحة وسلامة الركاب وكذلك صحة البلاد ككل هي في غاية الأهمية للسلطات”، دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة المخاطر الصحية.

معاناة بعض الركاب من مرض بالمعدة

وقال متحدث باسم شركة الخطوط البحرية النرويجية، ومقرها الولايات المتحدة في بيان إنه خلال رحلة السفينة إلى جنوب إفريقيا في 13 فبراير، عانى بعض الركاب من أعراض خفيفة لمرض مرتبط بالمعدة.

وأضاف أنه بمجرد وصول السفينة إلى بورت لويس، عملت إدارة السفينة مع سلطات موريشيوس للتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن جميع من كانوا على متنها بخير.

وقالت هيئة الميناء إن نتائج الاختبار ستعرف خلال 48 ساعة.

وتحمل السفينة 2184 راكبًا، و1026 من أفراد الطاقم.

موعد دخول السفينة للميناء

وقالت هيئة الميناء، إنه من بين هؤلاء، كان من المقرر أن ينزل حوالي 2000 راكب في بورت لويس بعد الانتهاء من رحلتهم البحرية بينما كان من المتوقع أن يصعد 2279 راكبًا جديدًا على متن السفينة.

وأضافت السلطات في موريشيوس:” الركاب الذين كان من المقرر أن يصعدوا على متن السفينة “Norwegian Dawn”، ويبدأوا رحلتهم البحرية من موريشيوس يوم الأحد لن يتمكنوا من القيام بذلك بسبب المخاطر الصحية المحتملة”.

وقال المتحدث باسم شركة Cruise Line النرويجية، إن أولئك الذين كانوا سيغادرون أو أولئك الذين ينضمون إلى الرحلة البحرية سيفعلون ذلك في يوم الأربعاء المقبل.

وتعد السياحة أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد موريشيوس.