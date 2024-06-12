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تعطل “مطار بالما”.. التغير المناخي يصل لأشهر الوجهات السياحية الإسبانية

وزير النقل الإسباني، قال إن “مطار بالما” غير مسار الرحلات المتجهة إلى مايوركا مؤقتا إلى مطارات بديلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تعطل "مطار بالما".. التغير المناخي يصل لأشهر الوجهات السياحية الإسبانية
تعطل "مطار بالما".. التغير المناخي يصل لأشهر الوجهات السياحية الإسبانية

توقف العمل في “مطار بالما دي مايوركا“، الثلاثاء وهو مطار عاصمة جزيرة دي مايوركا الإسبانية، بسبب “استحالة التشغيل بأمان”، لهطول أمطار غزيرة على هذه الوجهة السياحية الشهيرة، بحسب بيان لشركة “أينا” التي تشغل المطار.

و”مطار بالما”، هو ثالث أكبر مطار إسباني من حيث عدد المسافرين، وقد أدت الأمطار الغريزة إلى تدفق المياه من أسقف مباني المطار، وغمر مدرجات المطار بالمياه، والعاصفة التي أدت لهذه الأمطار غير معتادة، وتعتبر من نتائج ظاهرة التغير المناخي.

“مطار بالما” يغير مسار الرحلات لمطارات بديلة

تعطل "مطار بالما".. التغير المناخي يصل لأشهر الوجهات السياحية الإسبانية

وقال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، الثلاثاء، إن “مطار بالما”، قام بتفعيل خطة الطوارئ، وغير مسار الرحلات المتجهة إلى مايوركا مؤقتا إلى مطارات بديلة، حسب رويترز.

وأضاف بوينتي، بعد ذلك بساعات على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، إن المطار سوف يستأنف عملياته مع انحسار هطول الأمطار.

معدل هطول الأمطار على المطار

تعطل "مطار بالما".. التغير المناخي يصل لأشهر الوجهات السياحية الإسبانية

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، إن معدل هطول الأمطار  في المطار، بلغ 5 سم في الساعة خلال الثلاثاء، وارتفعت إلى 9 سم في الساعة خلال أوقات ذروة هطول الأمطار على المطار.

وتظهر مقاطع فيديو مصورة، منشورة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، نزول المياه من سقف مبني التسوق في المطار، وابتلال ملابس المسافرين الصيفية، وتحرك السيارات بصعوبة في ساحة انتظار السيارات الخاصة بالمطار، والتي غمرتها المياه.

رقم قياسي لعدد المسافرين بمطار سون سانت جون

تعطل "مطار بالما".. التغير المناخي يصل لأشهر الوجهات السياحية الإسبانية

وسجلت حركة المسافرين في “مطار بالما دي مايوركا“، عام 2023، نحو 31.1 مليون مسافر، وهو أكبر رقم قياسي للمسافرين يسجله المطار.

وتقع جزيرة دي مايوركا الإسبانية، في البحر المتوسط، وتشتهر بمناخها المشمس، وشواطئها الخلابة، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية للسائحين في أوروبا، وتحظى بشعبية خاصة لدى السياح البريطانيين، والألمان.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...