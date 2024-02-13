هل يمكنك إلغاء أو تغيير رحلة طيران إلى مكان ما باستخدام نصائح السفر؟

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات بشأن السفر الشهر الماضي إلى جزيرتين شهيرتين، مما دفع بعض السائحين المحتملين إلى التفكير في إلغاء رحلة الطيران الخاصة بهم.

لكن كن حذرًا، يقول الخبراء إن القيام بذلك ليس خيارًا متاحًا لشركات الطيران في كثير من الأحيان، مما يعني أن المسافرين الذين دفعوا ثمن الرحلات الجوية دون تأمين قد لا يحالفهم الحظ.

تحذيرات سفر وزارة الخارجية الأمريكية

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا من المستوى الثالث لجامايكا في 23 يناير، وهو الحد الأدنى الذي يجب على الأمريكيين عنده “إعادة النظر في السفر“.

وبعد 3 أيام، سقطت جزر البهاما تحت تصنيف المستوى الثاني، وهو تحذير أقل خطورة ولكنه لا يزال يحث الزائرين على “توخي المزيد من الحذر”.

وعلى الرغم من التحذيرات، فمن غير المرجح أن يحصل المسافرون إلى البلدين على أموال مقابل أي رحلات مخططة.

وذكر تقرير لشبكة NBC أن هذا الخيار ليس ممكنًا في العادة حتى بالنسبة للمناطق الخاضعة للمستوى الرابع من التحذير، وهو ما يعني “لا تسافر”.

ولا تدرج الخطوط الجوية الأمريكية إرشادات السفر كسبب لتقديم استرداد على تذكرة غير قابلة للاسترداد.

سيناريوهات استرداد قيمة تذكرة رحلة الطيران

من بين السيناريوهات التي قد تشكل استردادًا للأموال:

– إلغاء الراكب خلال 24 ساعة من شراء التذكرة.

– تغيير في جدول الرحلة.

إما لأكثر من أربع ساعات في أي وقت قبل الرحلة أو لمدة 90 دقيقة على الأقل خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

– وفاة الراكب أو رفيق السفر.

في حين أن استرداد الأموال غير محتمل، فقد يتمكن المسافرون من الحصول على نوع من التعويض إذا قرروا عدم القيام برحلة.

وتقترح شبكة NBC الاتصال بشركة الطيران مباشرة إذا كانت هناك أي مخاوف بشأن زيارة مكان ما، حيث تقدم الشركات أحيانًا إعفاءات سفر في مواقف معينة.

شراء تأمين السفر

وقد تكون الخطوة الأذكى للمقيمين الذين يخططون لقضاء العطلات، وخاصة إلى مناطق مثل جامايكا، وجزر البهاما، هي شراء تأمين السفر.

ووجد تحليل حديث أن 76% من وثائق تأمين السفر في عام 2023 تحتوي على مزايا إلغاء الرحلة.

ووفق بيانات التحليل، فإن التأمين يتكلف بشكل عام ما بين 5 و10% من نفقات الرحلة، مع وجود متغيرات مثل طول الرحلة، والعمر، والعدد الإجمالي للمسافرين التي تؤثر على المبلغ المحدد. ويمكن أن يغطي الأحداث غير المتوقعة مثل الطقس القاسي أثناء الرحلة، أو الإصابة الخطيرة للمسافر، أو الحالة الطبية، ولكن عادة لا يتم تغطية أحداث مثل الحمل، أو نوبة الصحة العقلية.