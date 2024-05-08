دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول الأكثر جذباً للسياح السعوديين

أعلنت شركة السفر السعودية «المسافر» أن دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من المدن الأكثر جذباً للمسافرين السعوديين.

وألقت الشركة، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي – الملتقى 2024، الضوء على اتجاهات السفر الحالية للمسافرين السعوديين محلياً ودولياً، مع تقديم مجموعة من الرؤى حول عادات الحجز وتفضيلات السفر الخاصة بهم، استناداً إلى بيانات الحجز المسجلة لدى منصات سفر الأفراد التابعة للشركة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

وقال خالد اليحيي نائب رئيس الشركة: «لا تزال كل من دبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من المدن الأكثر جذباً للمسافرين السعوديين، وفي الوقت ذاته ثمة تحول ملحوظ نحو التركيز على جنوب آسيا والشرق الأقصى، حيث تشهد طوكيو وسنغافورة وبانكوك إقبالاً متزايداً من جانب المسافرين السعوديين، وتبرز العواصم الأوروبية، بما في ذلك مدريد وأمستردام أيضاً وجهات رائجة للحجوزات، التي تمت خلال الأشهر الأربعة”.

وفي ما يأتي بعض أبرز اتجاهات السفر لدى السعوديين:

لا تزال مكة المكرمة والرياض وجدة والخبر وأبها الوجهات الرئيسية التي تجتذب المسافرين السعوديين محلياً.

تعتبر نقاط الجذب الجديدة مثل العلا وتبوك وحائل بين الوجهات الرائجة هذا العام.

ومع استمرار هؤلاء المسافرين في استكشاف بلادهم بغرض الترفيه، تم تسجيل 53% من إجمالي الحجوزات، التي تمت عبر قنوات الحجز التابعة للشركة لصالح النطاق المحلي، ما يدل على استمرار الطلب على السفر داخل السعودية،

تم تسجيل زيادة قدرها 29% في إجمالي حجم الحجوزات المحلية المسجلة عبر قنوات شركة “المسافر”،

شهدت رحلات الطيران وحدها زيادة بنسبة 27%،

تضاعفت الحجوزات الفندقية بنسبة 40% تقريباً لتعكس نمواً محلياً قوياً.

قنوات الحجز الرقمية

يلجأ المسافرون السعوديون حالياً، إلى قنوات الحجز الرقمية:

يتم إجراء 91% من إجمالي الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني أو مختلف التطبيقات التابعة للشركة، ومع ذلك بالنسبة للرحلات الأكثر تعقيداً أو التي تتطلب استشارات سفر شخصية، يختار المسافرون إجراء الحجوزات عبر الفروع مع تسجيل 9% من مجمل الحجوزات عبر الفروع ومراكز الاتصال وتطبيق “واتساب”.

تتنامى شعبية خدمة «أبل باي» طريقة للدفع، فقد وصلت نسبتها في الربع الأول من العام الجاري الى 41% من مجمل الحجوزات، مقابل 36% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.





تفضيل الطيران الاقتصادي

يحرص المسافرون السعوديون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إجازاتهم، عبر التركيز على تجارب السفر الداخلي، وأدت إضافة المزيد من مسارات الطيران وزيادة السعة وبناء مطارات جديدة في المملكة إلى توفير خيارات طيران أكثر بأسعار معقولة، عبر شركات الطيران الاقتصادي، وبينما يرغب المسافرون السعوديون في الإنفاق على التجارب والإقامات الفاخرة (51% من الحجوزات الفندقية كانت في فنادق من فئة الـ 5 نجوم)، فإنهم يستفيدون من خيارات الطيران الأقل تكلفة.

وتُظهر البيانات قفزة إجمالية من 55% في عام 2023 إلى 62% بين المسافرين الذين يختارون شركات الطيران الاقتصادية هذا العام.