دبي تفرض على حاملي تأشيرة زيارة حيازة 3000 درهم

أوضح موقع السفريات “مسافر.كوم” في بيان لـ “أريبيان بزنس” أن المسافرين الذين يسعون إلى دخول دبي بتأشيرة زيارة يجب أن يكون بحيازتهم مبلغ 3000 درهم إماراتي نقداً، وتذاكر طيران ذهاباً وإياباً، وإثباتاً لمكان الإقامة، خصوصاً بالنسبة “للأفراد من ذوي الدخل المنخفض والزوار لأول مرة”.

وقال ريكين شيث، مساعد نائب الرئيس لموقع “مسافر.كوم” :”بموجب قواعد الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يستوفي زوار دبي بموجب تأشيرة زيارة متطلبات معينة. أولاً، ينبغي أن يكون الزوار قادرين على تقديم حجز فندقي أو عنوان أحد أقاربهم. ولا يتم التحقق من ذلك إلا في حالة الشك لدى مسؤولي الهجرة”.

وأوضح كذلك أنه يتعين على الركاب حيازة ما بين 3000 و5000 درهم إماراتي نقداً “لإظهار الأموال الكافية لإقامتهم”. وتم وضع المتطلبات لضمان عدم إساءة استخدام الزوار نظام التأشيرة السياحية لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها والتي تبلغ 60 أو 90 يوماً.

وأضاف شيث أنه “تم تصميم المتطلبات النقدية خصيصاً لضمان حصول الزوار على الوسائل اللازمة لإعالة أنفسهم أثناء إقامتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الزوار من استخدام التأشيرات السياحية للبحث عن عمل، وبالتالي الحفاظ على سلامة أنظمة التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم حجز فندقي، يوصى بحمل نقود إضافية لإثبات وجود أموال كافية طوال مدة إقامتهم في الدولة.

وأوصى شيث المسافرين الذين يخططون للإقامة مع أقاربهم في دبي بأن يحصلوا على “تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، وإثبات العنوان، ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم”.