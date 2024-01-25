لماذا يجب أن تخطط لرحلتك الصيفية الآن؟

دون الحاجة إلى حجز رحلة طيران، أو تنسيق وسائل نقل أخرى، من السهل الاعتماد على العفوية للهروب في اللحظة الأخيرة بمجرد ارتفاع درجة حرارة الطقس، لهذا تظهر مزايا التخطيط لرحلتك الصيفية الآن.

إن جمال الرحلة البرية يكمن في حرية التنظيم، ويمكنك أن تفعل أي شيء تريده، طالما أنك مستعد وقادر على القيادة.

لكن تأجيل التخطيط حتى الأيام المشمسة قد يؤثر على إجازتك في المستقبل.

خريطة طريق رحلتك الصيفية

إن استثمار القليل من الوقت الآن سيقطع شوطا طويلا نحو تحقيق أقصى استفادة من الصيف.

إذا كان التخطيط للدورة التدريبية يبدو أمرًا شاقًا، فابدأ بتجميع الوجهات التي ستمنحك شيئًا ملموسًا للتخطيط له. اعتمادًا على عدد الأيام الرحلة التي تتوقع أن تستغرقها، يمكنك إضافة نقاط التوقف، أو إزالتها على طول الطريق.

ابحث عن العلامات الجغرافية على طول الطريق للحصول على نصائح جماعية حول ما يجب زيارته أثناء مرورك.

واستخدم تطبيقات المشي لمسافات طويلة مثل All Trails لاستكشاف التوصيات المتعلقة بالطبيعة التي يقدمها الأشخاص خارج اقتراحات المتنزهات الوطنية.

تابع مدونات خبراء مناطق رحلتك الصيفية

ابدأ بمتابعة حسابات المدونين، أو الخبراء المحليين الذين ينشرون عن المناطق التي تزورها.

للحفاظ على نفسك من الإفراط في الالتزام، احتفظ بقائمة من نقاط التوقف المحتملة لتناول الطعام والترفيه والطبيعة على طول الطريق للرجوع إليها عندما تحتاج إلى خيارات.

سواء كنت تخطط لاتباع مسار معروف أو الاحتفاظ بجدول زمني أكثر مرونة، حاول أن تتعرف على نقاط الطريق الرئيسية بحلول شهر أبريل. سيمنحك هذا وقتًا للبحث عن المعالم السياحية الأقل شهرة والبحث عن اقتراحات محلية.

وبحلول الوقت الذي تنطلق فيه، ستكون لديك الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات سريعة (لكن واضحة).

أبدأ في المتنزهات الوطنية

على الرغم من أن حجز مكان داخل حديقة وطنية ليس هو الطريقة الوحيدة للتخييم بالقرب من المواقع الطبيعية الشهيرة، إلا أنه يستحق التجربة إذا كان بإمكانك الحجز لبضع ليالٍ مسبقًا.

كل متنزه لديه جدول زمني خاص به للافتتاح، ومتطلبات الحجز ومدى توفر موقع المخيم، لذا فإن أفضل نصيحة هي متابعة بعض المتنزهات عن كثب للحصول على الإعلانات.

في حين أن بعض المتنزهات الوطنية تحتفظ بجزء من حجوزات موقع المخيم الخاص بها ليتم إصدارها قبل أسبوع من الحجز، فإن معظم حجوزات المتنزهات تفتح قبل 6 أشهر.

تحتفظ معظم المتنزهات الوطنية ببضعة مواقع في كل مخيم كخيار أسبقية الحضور.

قد يكون من المستحيل التنبؤ بها، لذا لا تعتمد على توفرها إذا كنت تخطط للتخييم داخل الحديقة.

لاحظ أن الحجوزات غالبًا ما تصبح متاحة في الساعة 8 صباحًا وفقًا للمنطقة الزمنية لتلك الحديقة.

شراء المعدات والأمتعة

يعد شهر يناير وقتًا رائعًا للاستفادة من مبيعات ما بعد العطلة، ونهاية العام قبل أن تبدأ المعدات الصيفية في الوصول إلى الرفوف.

تعتبر حقيبة الظهر المزودة بكيس، وأحذية جيدة للمشي أو المشي لمسافات طويلة، والحماية من الشمس، كلها أمور مهمة بغض النظر عن مقدار النشاط الخارجي الذي تخطط له.

لا يقتصر الأمر على المعدات الخارجية التي يجب مراقبتها فحسب، بل تتراوح أساسيات الرحلات البرية من خيارات التخزين إلى الأجهزة الإلكترونية.

حتى لو كنت لا تنام في سيارتك أو معسكرك، فمن المحتمل أن تقضي بضعة أيام في السيارة.

لهذا يعد المبرد وإبريق الماء الكبير والأدوات اللازمة لإعداد الطعام وتخزينه أمرًا ضروريًا حتى ليوم واحد طويل على الطريق.

تأكد من تخزين الأدوات المنزلية، سلة المهملات الصغيرة والحقائب والمناديل المبللة ومناديل الأطفال ومجموعة الإسعافات الأولية كلها أشياء جيدة للاحتفاظ بها في متناول اليد.

افحص سيارتك قبل رحلتك الصيفية

لا تنس القائمة المرجعية لعجلاتك. .يمكن أن يكون مقياس ضغط الإطارات وكابلات التوصيل ومجموعة الأدوات على جانب الطريق في متناول يديك، حتى لو كنت تقود سيارة شخص آخر.

واحتفظ دائمًا بأطلس ورقي في متناول يدك في حالة وجودك خارج نطاق الخدمة الخلوية.

بالإضافة إلى الفحوصات النموذجية أسفل غطاء المحرك – الزيت وسائل نقل الحركة وسائل التبريد وسائل الغسيل وسائل الفرامل – تأكد من فحص المصابيح الكهربائية وتفاعل الفرامل، حتى في الإيجارات.

يمكن أن يؤدي قضاء ساعات على الطريق إلى تقليل تركيزك ووقت رد الفعل، لذا تأكد من أن السيارة التي اخترتها ستكون خيارًا آمنًا ومريحًا.

إن أكبر استثمار يمكنك القيام به في مركبة الرحلات التمهيدية الخاصة بك هو مجموعة جديدة من الإطارات، خاصة إذا كنت تميل إلى القيادة في المدينة فقط.

إذا كنت تخطط للقيادة أو سحب عربة نقل أو شاحنة صغيرة أو عربة سكن متنقلة وكنت تؤجل ترقية إطاراتك، ففكر في شراء إطارات ذات عمر أطول أو أكثر سمكًا لتضاريس أكثر تنوعًا.