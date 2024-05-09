التكنولوجيا جعلت السفر أكثر صعوبة.. والأسوأ لم يأت بعد

التكنولوجيا جعلت السفر أكثر صعوبة.. ولم يكن الأمر بمثابة عزاء كبير لأولئك العالقين في طوابير طويلة لساعات بعد فشل جميع البوابات الإلكترونية البالغ عددها 270 في 15 مطارًا، ومحطة للسكك الحديدية في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء.

وكان المسافرين الذين وقعوا في عطل بوابات السفر الإلكترونية، محظوظين نسبيا، حيث حدث ذلك في أمسية هادئة من أيام الأسبوع.

عطل متكرر لبوابات السفر الإلكترونية

وبالمثل، تسبب خلل آخر في بوابات السفر الإلكترونية في طوابير طويلة للمسافرين قبل أسبوعين فقط، وتسببت في تأخيرات تصل إلى 4 ساعات أثناء عودة الركاب من عطلات نصف الفصل الدراسي، وفق تقرير تليغراف.

ولم تقدم وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وقوات الحدود سوى القليل من المعلومات حول سبب الإغلاق الأخير، لبوابات السفر، ووصفته بأنه “مشكلة في شبكة النظام الأوسع” والتي لم تعرض الأمن للخطر، ولم تكن مؤشرا على “نشاط إلكتروني ضار”.

لكن بوابات السفر الإلكترونية لم تفشل فقط ثلاث مرات في الأشهر الثمانية الماضية، بل انهارت أيضًا في ثلاث مناسبات في عام 2021.

هل بوابات السفر الإلكترونية مناسبة للغرض المقصود منها؟

ومن الواضح أن هناك مشاكل وأسئلة عميقة حول ما إذا كانت بوابات السفر الإلكترونية، التي من المفترض أن تعمل على تسريع مراقبة الهجرة، وتحسين أمن الحدود، مناسبة للغرض المقصود منها.

وهناك أيضًا شكوك حول مدى قوة تقنية رئيسية أخرى تؤثر على المسافرين، وهي نظام مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا.

في عطلة البنوك في أغسطس الماضي، تأخر أكثر من 700 ألف مسافر أو تعطلت خطط سفرهم عندما توقفت آلاف الطائرات عن العمل لأن نظام تخطيط الطيران المحوسب الذي تعتمد عليه خدمات الحركة الجوية الوطنية (ناتس) أغلق نفسه.

واستغرق الأمر من المهندس تحت الطلب 90 دقيقة للوصول إلى المقر الرئيسي، وإعادة تشغيل النظام، وإزالة الخلل.

هل هذا مجرد مرض بريطاني؟

كانت هناك بعض المشاكل الأخيرة مع بوابات الهجرة في مطار شيفول بأمستردام.

في أغلب الأحيان، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال جوازات السفر البريطانية يتم فحصها وختمها يدويًا في المطارات والحدود القارية.

ولكن قريباً سوف يقدم الاتحاد الأوروبي نظاماً آلياً جديداً لكل زوار منطقة شنغن، والمعروف باسم EES (نظام الدخول / الخروج)، وسوف يعتمد على البوابات الإلكترونية لقراءة جوازات السفر ومنها البريطانية.

وسوف يتحقق من صحة الوثيقة، وهوية حاملها، ويسجل أيضًا تواريخ الدخول، والخروج، للتأكد من أنها لم تتجاوز فترة ترحيب (يُسمح للسائحين الذين يحملون جوازات سفر بريطانية بزيارة الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في أي ستة أشهر).

تأجيل استخدام نظام EES في الاتحاد الأوروبي

كان من المفترض أن يتم تقديم EES في عام 2022، وليس من المستغرب أنه تأخر، نظرًا للتعقيدات والفوضى المحتملة التي قد تنجم إذا ساءت الأمور، فقد تم تأجيل التنفيذ مرارًا وتكرارًا ومن المقرر الآن أن يتم تنفيذه في أواخر عام 2024، ليتبعه التنازل الجديد عن التأشيرة للاتحاد الأوروبي. المخطط المعروف باسم إيتياس في عام 2025.

لقد كانت هناك تحديات كبيرة، ففي حين أن برنامج EES يجب أن يكون متوافقًا في جميع أنحاء منطقة شنغن، فإن دول الاتحاد الأوروبي المختلفة تستخدم أجهزة مختلفة.

مشكلات المسافرين من نظام EES الأكبر ستكون في بريطانيا

لسوء الحظ، من المرجح أن تكون المشكلات الأكبر بالنسبة للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل البريطانيين – خاصة خلال الأسابيع الأولى من التشغيل عندما سيستخدم جميع الزوار تقريبًا البوابات الجديدة لأول مرة وسيتعين على النظام تسجيل هذه البيانات، ولا بد أن يسبب ذلك التعطيلات.

يضاف إلى ذلك الوقت الإضافي اللازم عند نقاط ضغط معينة. تم تسجيل Eurotunnel على أنه يقدر أن متوسط وقت معالجة السيارة في فولكستون سيرتفع من أقل من دقيقة إلى ما يصل إلى سبعة دقائق.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه لا يمكن فحص جوازات السفر من خلال نافذة مفتوحة، حيث سيتعين على الركاب الخروج واستخدام البوابات. (سيكون سيناريو إنزال ركاب الحافلة أكثر مللا).

وفي كينت أيضًا، حذر مجلس مدينة أشفورد من تأخير محتمل لمدة 14 ساعة في ميناء دوفر.

وفي الوقت نفسه، حذرت شركة يوروستار، التي تقوم حاليًا بإصلاح محطة سانت بانكراس التابعة لها للتحضير للبوابات الجديدة، مؤخرًا من أنها قد تضطر إلى الحد من أعداد الركاب المسافرين من لندن في المراحل الأولى من تنفيذ خدمة EES.