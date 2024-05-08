أكبر 6 أخطاء يرتكبها الأشخاص في السفر.. عليك تجنبها

حتى السياح الأكثر خبرة يمكن أن يرتكبوا أخطاء السفر عند التخطيط لقضاء إجازة.

ويمكن أن تكون بعض الأخطاء الفادحة مخالفات بسيطة، لكن بعضها الآخر يمكن أن يكلف المسافرين الكثير من المال والألم.

ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب أخطاء السفر.. فيما يلي 6 أخطاء قد يرتكبها المسافرون هذا العام، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية تجنبها، وفق تقرير موقع كيب لينغر.

1- تجاهل التأمين الطبي خلال السفر

العديد من الأشخاص لا يفكرون في شراء تأمين طبي للسفر.. “غالبًا ما يعتقد الناس أن الأمور السيئة لن تحدث قبل أو أثناء إجازتهم، ولكن بعد ذلك يتعرضون للإصابة أثناء تواجدهم في الخارج ويجدون أنفسهم بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى، والنتيجة التالية هي مواجهة فاتورة المستشفى بقيمة 10000 دولار”، وفق تصرحات نقلها الموقع عن كريستوفر إليوت، أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين.

كيفية تجنب ذلك: أحد الحلول هو شراء بوليصة تأمين طبي للسفر، وهو نوع من التأمين يوفر تغطية لمجموعة من حالات الطوارئ الطبية أثناء السفر إلى الخارج، من الإصابات الطفيفة إلى الأحداث الكبرى مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، إلى الإخلاء الطبي والنقل في حالات الطوارئ.

وتبلغ تكلفة خطة التأمين الطبي للسفر المتوسطة 89 دولارًا، وفقًا لموقع Squaremouth، وهو موقع إلكتروني لمقارنة التأمين على السفر.

2- دفع رسوم لفحص الأمتعة غير الضرورية

ربما تكون قد سمعت أن عددًا من شركات الطيران – بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية، ودلتا، وجيت بلو إيروايز – قامت مؤخرًا برفع أسعار الحقائب المسجلة.

ولكن هناك شيء واحد لا يعرفه الكثير من المسافرين، كما يقول إليوت، وهو أن البعض يفرضون الآن رسومًا أكبر على العملاء إذا قاموا بفحص أمتعتهم في المطار بدلاً من الدفع مقابل فحص الحقائب مقدمًا.

ولتجنب دفع تلك الرسوم، عليك التأكد من الدفع مسبقًا مقابل أي حقائب تخطط لفحصها.

3- تحمل رسوم الفندق الخفية

رسوم خدمة الواي فاي، ورسوم تسجيل الوصول المبكر، ورسوم الصالة الرياضية.. تفرض الفنادق اليوم على الضيوف رسومًا إضافية وتكاليف إضافية. إنها مشكلة واسعة النطاق: في استطلاع أجرته مجلة Consumer Reports في أبريل 2023، قال ما يقرب من أربعة من كل 10 (37٪) من البالغين الأمريكيين إنهم تعرضوا لرسوم فندقية مخفية، أو غير متوقعة في العامين الماضيين.

كيفية تجنب ذلك: تعرض العديد من الفنادق تخفيض رسوم معينة، أو في بعض الحالات، التنازل عنها للضيوف الذين ينضمون إلى برنامج الولاء الخاص بها، والذي يكون مجانيًا في معظم الحالات.

أيضًا، في بعض الأحيان، قد يؤدي مطالبة الموظف عند تسجيل الوصول بالتنازل عن رسوم معينة إلى حل المشكلة.

4- عدم استخدام ميزة البحث الرئيسية على Airbnb

مثل الفنادق، غالبًا ما يفرض أصحاب العقارات المستأجرة عبر Airbnb، رسومًا إضافية، مثل رسوم التنظيف، ورسوم الضيوف الإضافيين الذين يتجاوز عددهم عددًا معينًا، ورسوم الخدمة. يمكن أن تضيف هذه التكاليف الإضافية مئات الدولارات إلى فاتورتك.

كيفية تجنب ذلك: أشاد إليوت بشركة Airbnb لتقديمها ميزة في ديسمبر 2022 تتيح للضيوف الإطلاع على إجمالي تكاليف الإقامة، قبل الضرائب، عند البحث عن عقارات مستأجرة.

لكنه يقول إن هناك تحذيرًا: “إذا كنت في الولايات المتحدة، فستحتاج إلى تغيير الإعداد حتى تتمكن من رؤية السعر الكامل عند البحث عن الإيجارات”.

5- دفع ثمن السيارة المستأجرة كاملاً

أولاً، الأخبار الجيدة: يقول إليوت: “لقد تحسن النقص في السيارات المستأجرة”.

وقد أدى ذلك إلى استقرار الأسعار، حيث بلغ متوسط أسعار تأجير السيارات مؤخرًا 42 دولارًا في اليوم، بزيادة 3٪ فقط عن العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة بحث السفر هوبر.

أما الأخبار السيئة؟ لا يزال استئجار السيارة أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الوباء، خاصة بالنسبة للمسافرين الذين يدفعون أجرة الشحن كاملة.

كيفية تجنب ذلك: هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تجنب دفع الثمن الكامل، حيث توفر المتاجر الكبيرة مثل Costco وBJ’s وSam’s Club لأعضائها خصومات على بعض السيارات المستأجرة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم عدد من شركات بطاقات الائتمان خصومات معينة لحاملي البطاقات على تأجير السيارات، عند حجز سيارة من شركات تأجير سيارات محددة.

6- مواجهة ارتفاع أسعار الفنادق بسبب جولة تايلور سويفت الأوروبية

عندما تؤدي تايلور سويفت حفلاً موسيقيًا، ينزل أحيانًا عشرات الآلاف من المعجبين من خارج المدينة إلى المدينة، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الفنادق.

خذ بعين الاعتبار: من المتوقع أن يقفز متوسط سعر الغرفة الفندقية القياسية خلال موعد جولة Eras في أوروبا هذا العام بنسبة 44%، مع ارتفاع متوسط أسعار الغرف الفندقية في وارسو بنسبة مذهلة بلغت 154% خلال موعد جولتها هناك، وفقًا لدراسة حديثة، بواسطة Lighthouse، شركة أبحاث السفر والضيافة.

كيفية تجنب ذلك: يقول إليوت إن أبسط نهج للمسافرين المتجهين إلى أوروبا في عام 2024 هو تجنب السفر إلى وجهة ما خلال موعد جولة تايلور سويفت في تلك المدينة.