السفارة السعودية في إيطاليا تحذر من لبس المجوهرات

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا المواطنين السعوديين القادمين إلى إيطاليا إلى عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة، نظراً لما لوحظ مؤخراً من ارتفاع لعدد حالات السرقة بكافة أشكالها التي يتعرض لها المواطنون السعوديون في إيطاليا.

ووجهت السفارة عدداً من النصائح للمواطنين السعوديين لتفادي أي مشاكل خلال تمضية إجازتهم في إيطاليا، ومنها :

عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى وإن كان لفترة قصيرة.

الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول ويفضل الإحتفاظ بها في مكان آمن (صندوق الأمانات بالفندق أو غيره) والإكتفاء بحمل صورة منه.

أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة كمحطات القطارات وقطار الانفاق (المترو) وحافلات النقل العام مع إبقاء أمتعتكم بالقرب منكم وتحت أنظاركم في كافة الأحوال.

عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة.

تتعدد وسائل وطرق السرقة والنشل، لذلك يُنصح بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق تمتعه بإجازته والعودة لأرض الوطن.