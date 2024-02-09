الاتحاد للطيران تطلق عروضا خاصة مع احتفالها بمطار زايد الدولي

تحتفي الاتحاد للطيران بتغيير اسم مطارها الرئيسي إلى مطار زايد الدولي بعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد «A» في نوفمبر 2023، والذي يُعدّ المحطة الجديدة للناقلة.

ويمكن للضيوف المسافرين إلى بانكوك حجز أسعار خاصة تبدأ من 2,490 درهماً إماراتياً للدرجة السياحية و7,990 درهماً إماراتياً لدرجة رجال الأعمال الحائزة على جوائز على متن الاتحاد للطيران. كما يمكن للمسافرين إلى أوساكا الاستفادة من أسعار تذاكر تبدأ من 4,490 درهماً إماراتياً و14,990 درهماً إماراتياً في الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال على التوالي.

ستطلق الاتحاد للطيران رحلاتها إلى وجهتها الجديدة بوسطن، اعتبارًا من 31 مارس، مما يعني أن الضيوف سيكونون من بين أول من يسافر إلى هذه المدينة الأمريكية الشهيرة والاستمتاع بأجواءها الثقافية الغنية بأسعار مخفضة رائعة تبدأ من 3,490 درهمًا إماراتيًا.

ويمكن للراغبين في القيام بجولة في أوروبا الحجز إلى كوبنهاجن وميونيخ ولشبونة بأسعار تبدأ من 2490 درهماً إماراتياً في الدرجة الاقتصادية و11990 درهماً إماراتياً في درجة رجال الأعمال.

آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران أشار في معرض حديثه عن تغيير الاسم بالقول: «نفخر في الاتحاد للطيران بأن تكون أبوظبي باعتبارها مركزاً مثالياً للانطلاق لاستكشاف العالم،ونحن ممتنون لرؤية مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وننضم بفخر إلى هذه الاحتفالات بتغيير اسم المطار تكريماً لإرثه ورؤيته».

تسري العروض ما بين 9 و 14 فبراير 2024 للضيوف الذين سيسافرون في الفترة ما بين 19 فبراير و15 يونيو 2024. وتنطلق رحلات الاتحاد للطيران إلى وجهتها الجديدة إلى بوسطن، ابتداءً من 31 مارس، ما يعني أن ضيوف هذه الرحلة سيكونون من الأوائل الذين يسافرون إلى هذه المدينة الأمريكية الشهيرة ويستمتعون بروحها الثقافية الغنية.