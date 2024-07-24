الإمارات الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تصنيف أقوى جوازات السفر

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً في تصنيف “هينلي آند بارتنرز” لأقوى جوازات السفر العالمية، مع العلم أن تصنيف جواز سفر الإمارات كان الـ 15 عالمياً في عام 2023.

ويقوم المؤشر، الذي تصدره شركة “هينلي آند بارتنرز” للمواطنة والإقامة ومقرها لندن، بتصنيف جوازات السفر وفقاً لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة.

وتصدر جواز سفر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم. وحسب المؤشر، يمكن لحاملي جوازات السفر السنغافورية السفر إلى 195 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وتأتي اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 192 وجهة.

وتأتي في المرتبة الثالثة جوازات سفر النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد، حيث يتيح جواز سفر أي منها السفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة.

كما تتضمن قائمة الدول ذات جوازات السفر القوية بلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، كونها تتيح السفر إلى 190 وجهة، تليها أستراليا والبرتغال بنحو 189 وجهة، واليونان وبولندا في المرتبة السادسة بنحو 188 وجهة، وكندا وجمهورية التشيك والمجر ومالطا في المرتبة السابعة بنحو 187 وجهة، والولايات المتحدة في المرتبة الثامنة بنحو 186 وجهة.

وجاءت جوازات سفر الإمارات لعربية المتحدة وإستونيا وليتوانيا في المرتبة التاسعة عالميا، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 185 وجهة.

وفي المرتبة العاشرة، حلت جوازات سفر أيسلندا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، التي تتيح السفر إلى 184 وجهة.

ومن اللافت على المؤشر هذا العام أيضاً، استمرار تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هبط جواز السفر الأمريكي مرتبة واحدة إلى المركز الثامن، ليواصل انخفاضه الذي دام عقداً على المؤشر، بعدما احتل المركز الأول عالمياً بالمشاركة مع المملكة المتحدة قبل 10 سنوات. وتحتل المملكة المتحدة المركز الرابع حالياً.

وعلى الصعيد العربي، احتلت قطر المركز 46 عالمياً والثاني عربياً بدخول مواطنيها إلى 107 دول بدون تأشيرة، ولحقت بها الكويت في المركز 49 عالمياً والثالث عربياً، حيث يدخل حاملو الجواز الكويتي إلى 99 دولة دون عناء، ثم السعودية في المركز 56 عالمياً والرابع عربياً، ويدخل السعوديون إلى 88 دولة بدون الحاجة إلى وثيقة سفر.

أما البحرين وعُمان فجاء ترتيبهما في المركزين 57 و58 عالمياً على التوالي، والخامس والسادس عربياً، حيث يدخل مواطنو البحرين إلى 87 دولة بدون تأشيرة ومواطنو عُمان إلى 86.

وجاءت المملكة المغربية في المرتبة 68 عالمياً والسابعة عربياً، بدخول مواطنيها إلى 72 دولة بدون تأشيرة، وتونس 71 عالمياً والثامنة عربياً، والأردن 84 عالمياً والتاسعة عربياً، فيما احتلت مصر المرتبة 87 عالمياً والعاشرة عربياً بدخول المصريين إلى 52 دولة بدون تأشيرة، ولبنان في المركز 92 عالمياً بدخول اللبنانيين إلى 52 دولة بدون تأشيرة.

ومن بين جوازات السفر العشرة الأكثر ضعفاً أيضاً كان هناك 6 دول عربية، هي: سوريا في المركز 102 عالمياً بدخول مواطنيها إلى 28 دولة بدون تأشيرة، ثم العراق في المركز 101 عالمياً ويتيح جواز سفرها الدخول إلى 31 دولة بدون تأشيرة، تليها اليمن صاحبة المركز 100 عالمياً، ويدخل مواطنوها 33 دولة بدون تأشيرة، والصومال (99 عالمياً، 35 دولة بدون تأشيرة)، وليبيا (98 عالمياً، 39 دولة بدون تأشيرة)، وفلسطين (97 عالمياً، 40 دولة بدون تأشيرة).

وتذيل المؤشر جواز السفر الأفغاني الذي يسمح بالدخول دون تأشيرة إلى 26 وجهة فقط، وما يزال أضعف جواز سفر على مستوى العالم.

وأوضح يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لـ”هينلي آند بارتنرز” في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبيرغ“: “لم تعد القدرة على السفر دون الحصول على تأشيرة إلى مجموعة واسعة من الوجهات مسألة رفاهية فحسب، بل إنها أداة اقتصادية قوية يمكن أن تدفع النمو وتعزز التعاون الدولي وتجذب الاستثمار الأجنبي”.

ويستخدم التصنيف، الذي نشرته شركة الاستشارات الخاصة بالهجرة “هينلي آند باتنررز” ومقرها لندن، بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي لتصنيف قدرة وصول 199 جواز سفر إلى 227 وجهة سفر.