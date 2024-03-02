أفضل التأشيرات الذهبية حول العالم..مركز الإقامة الذهبية الإماراتية

تصدر برنامج الإقامة الذهبية في البرتغال مؤشر برنامج الإقامة العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز” من بين 26 برنامجًا، فيما جاءت الإمارات في الترتيب السادس من بين الدول الـ 10 الأولى.

وحظى برنامج البرتغال على تقييم 75 درجة من أصل 100، وفقا للمؤشر الصادر عن شركة الاستشارات “هينلي آند بارتنرز” (Henley & Partners)، والذي يقدمه نتائجه بناء على فحص الوقت المستغرق للحصول على الجنسية، وبالإضافة إلى التكاليف والضرائب والرسوم.

ووفقا لوكالة بلومبرج فإن البرتغال، توفر نوعية حياة ميسورة التكلفة وعالية الجودة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى دول أوروبا، وكما توفر مسار واضح للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي.

النمسا واليونان في المركز الثاني



ويتقاسم المركز الثاني، برنامج الإقامة في النمسا مع النجم الصاعد في منطقة البحر المتوسط، برنامج التأشيرة الذهبية لليونان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

واجهت التأشيرات الذهبية انتقادات قوية في ظل مخاوف من أنها ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات في مدينة لشبونة البرتغالية ومدينة أثينا في اليونان. وأدي ذلك لتقييد بعض الدول تقديم التأشيرة الذهبية، ويشمل البرتغال التي اتخذت قرار التقييد العام الماضي، وكذلك اليونان التي لجأت إلى هذا القرار منذ فبراير الماضي.

برامج الإقامة الذهبية



سويسرا في الترتيب الثالث

وجاء في الترتيب الثالث برنامج الإقامة السويسرية الذي حصل على 72 درجة، ويحتل برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في إيطاليا المركز الرابع بالاشتراك مع برنامج المملكة المتحدة حيث حصل كل منهما على 71 نقطة.



كندا وإسبانيا

وجاء برنامج تأشيرة الشركات الناشئة في كندا، والذي حصل على 69 نقطة في المركز الخامس، بالتساوي مع برنامج الإقامة في إسبانيا.



الإمارات في المركز السادس

تشترك الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورج، المركز السادس برصيد 66 درجة، فيما تحتل سنغافورة القوة الآسيوية المركز السابع برصيد 65 نقطة، تليها أستراليا في المركز الثامن برصيد 64 درجة.

الولايات المتحدة في الترتيب العاشر

وفي المركز التاسع جاء برنامج الإقامة الدائمة وتأشيرة المستثمر النشط في مالطا، بالإضافة إلى تأشيرة نيوزيلندا التأشيرة الذهبية لبنما بعد حصولهم على 62 نقطة.

فيما حصلت الولايات المتحدة على 61 درجة تجعلها تقترب من قائمة العشرة الأوائل في عام 2024.

هجرة المليونيرات

وتوقع التقرير أن يتضمن هذا العام رقمًا قياسيًا من حيث هجرة المليونيرات وفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة، من المتوقع أن ينتقل 128 ألف فرد من ذوي الثروات العالية إلى بلد جديد، مقارنة بـ 120 ألفًا الذين فعلوا ذلك في العام الماضي، وهو ما يتجاوز أعلى مستوى قبل الوباء والذي بلغ 110 آلاف.

مالطا تتصدر مؤشر برنامج المواطنة العالمية 2024 وعلى صعيد، مؤشر برنامج المواطنة العالمية لعام 2024، فإن مالطا تحتفظ بالمركز الأول للعام التاسع على التوالي، حيث حصلت دولة مالطا الأوروبية ذات الموقع الاستراتيجي على 77 درجة من أصل 100.

وتمنح مالطا الجنسية مقابل خدمات استثنائية من خلال لوائح الاستثمار المباشر تسمح بمنح الجنسية عن طريق شهادة التجنيس للأفراد الأجانب وأسرهم الذين يساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد. وهذا ممكن بعد فترة إقامة مدتها 36 شهرًا (أو 12 شهرًا بشكل استثنائي).

النمسا في الترتيب الثاني

في المركز الثاني جاء برنامج الجنسية النمساوية المتميزة عن طريق الاستثمار برصيد 74 درجة، ويتطلب من المتقدمين تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد النمساوي.

وفي المركز الثالث تأتي ثلاث دول في الكاريبي بـ70 درجة، وهم برنامج جنسية أنتيغوا وبربودا عن طريق الاستثمار، وبرنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار، وبرنامج جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار،

وتوفر الثلاث دول صناديق استثمارية جذابة مرتبطة بالعقارات، كما تقدم أنتيغوا أيضًا خيارات بديلة للاستثمار التجاري أو يمكن للمستثمرين تقديم مساهمة غير قابلة للاسترداد لجامعة جزر الهند الغربية.

وصلت دولتان كاريبيتان أخريان إلى المراكز الخمسة الأولى، هما برنامج سانت كيتس ونيفيس للمواطنة عن طريق الاستثمار في المركز الرابع برصيد 68، يليه مباشرة برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار، الذي حصل على المركز 67 ويتقاسم المركز الخامس مع برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار الذي يحظى بشعبية متزايدة .

تركيا في المركز الخامس

ولدى تركيا عدة طرق للحصول على الجنسية، بما في ذلك خيار العقارات، وباعتبارها دولة رئيسية عابرة للقارات، توفر للمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية.

مصر والأردان يتقاسمان الترتيب السادس

يتقاسم المركز السادس على المؤشر برنامج الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار وبرنامج الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار، حيث سجل كل منهما 65 نقطة.

ويحتل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مقدونيا الشمالية المركز السابع، حيث حصل على 64 نقطة، وفانواتو وهى دولة في أوقيانوسيا في المركز الثامن برصيد 62، وكمبوديا في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.