إلغاء التأشيرة للزوار من كل الجنسيات إلى كينيا العام القادم

في خطوة تاريخية تهدف إلى إحداث ثورة في السفر والسياحة وتحفيزها إلى شرق إفريقيا، أعلنت كينيا مؤخرا عن إلغاء التأشيرة لجميع الزوار الدوليين من جميع الجنسيات بدءًا من يناير 2024.

وأعلن الرئيس ويليام روتو في حدث أقيم في نيروبي أنه “لن يكون من الضروري بعد الآن لأي شخص من أي ركن من أركان العالم أن يتحمل عبء التقدم للحصول على تأشيرة للقدوم إلى كينيا”.

تمثل هذه الخطوة الجريئة، التي تزامنت مع عيد الاستقلال الستين للبلاد التي تلقب بعاصمة الحياة البرية، تحولًا كبيرًا في نهج كينيا تجاه السياحة العالمية وتسهيل السفر. ومع ذلك، فإن التغيير في سياسة التأشيرة لكينيا لا يعني أن البلاد تمنح دخولًا غير مقيد لجميع المسافرين بل ستطلق الحكومة الكينية منصة لتصريح السفر الإلكتروني.

يذكر أن كينيا تتصدر دول أفريقيا في أفضل المحميات والأماكن لمشاهدة قطعان كبيرة الحيوانات البرية من الفيلة والأسود والفهود، التي يمكن مشاهدتها إلى جانب الزرافات والظبي المائي والغزلان وأكثر من 600 نوع من الطيور.