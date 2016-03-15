إطلاق مجموعة جديدة تحت مسمى كريستيانو رونالدو وسكور برذرز

أعلنت سكور برذرز عن إطلاق مجموعتها الأكثر شهرة كريستيانو رونالدو و سكور برذرز. وتتمتع المجموعة الجديدة التي تضم كلا الاسمين معا، بأكثر السمات الشخصية تأثيرا لسكور برذرز التي يقترن اسمها بأشهر لاعب في العالم، وهي الشراكة التي تمخضت عنها هذه المجموعة الفاخرة والمحدودة في عددها، والتي تعتبر صورة متطورة لفن الأزياء المصصمة خصيصا. ويعزى نجاح هذه المجموعة الحصرية إلى أجود الأقمشة الأوروبية والتفاصيل الرياضية الحصرية، التي عادة ما تحظى باهتمام القادة العظام.



تعتزم سكور برذرز طرح هذه المجموعة الحصرية والمحدودة، في 9 محلات فقط في جميع أنحاء العالم، خمس منها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استوحيت عناصر هذه المجموعة المميزة من كريستيانو رونالدو، السفير العالمي الرسمي للعلامة التجارية، والذي يعكس بأسلوبه العالمي الصورة المميزة والراقية للاعب كرة القدم.

ويهدف خط انتاج كريستيانو رونالدو و سكور برذرز إلى إبراز جودة مجموعة سكور برذرز ومدى أصالتها، حيث جرى تصميم كل قطعة بعناية لتجمع بين ثراء التفاصيل وأبهة المواد الفاخرة، وهو ما يظهر جليًا في شكل القصة والأزرار الشخصية والجيوب الداخلية أو الخارجية ودبوس رابطة العنق والمواد المختارة بعناية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تشتمل هذه المجموعة على كل العناصر الضرورية، فهي تضم بدل فريدة من نوعها وسترات مميزة وصدريات وسراويل كلاسيكية وأوشحة وربطات أنيقة للعنق، والتي نهدف من خلالها إلى خلق شخصية جذابة ومتألقة وأزياء تحمل الطابع الشخصي لمرتديها. وتعد هذه المجموعة المحدودة مثالية للجيل الجديد من الرجال الذين “يجوبون” أهم مدن العالم، حيث تمنحهم شعورًا استثنائيًا بالتألق وإظهار أناقتهم وذوقهم الفريد.

وتضم هذه المجموعة 7 أنواع من البدل (تعكس رقم القميص الذي يرتديه النجم العالمي كريستيانو رونالدو ) نضرب بها أفضل مثال لأحدث تصميمات الأزياء الراقية، وهي لا شك من الملابس التي تستثير روح الإنسان المعاصر والمتحرر والمنطلق. وقد صممت المجموعة بطريقة كلاسيكية تجمع بين الشكل واللون والقوام لخلق نماذج تستلهم الطابع المميز لبعض عواصم الموضة الرئيسية التي تتواجد فيها علامة سكور برذرز، من لشبونة الى كوالا لمبور، ومن لندن إلى دبي، ومن مدريد إلى سنغافورة أو من بروكسل إلى الدوحة.