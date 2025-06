سواتش تتولى توقيت العد التنازلي افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي

مع اقتراب موعد انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، تتجهز شركة سواتش Swatch، المزود الرسمي لخدمات التوقيت في المعرض، لطرح مساهمتها المبتكرة في هذا الحدث المقرر افتتاحه في 1 أكتوبر. وتحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”، يُعد معرض إكسبو 2020 أول معرض إكسبو يُقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

من المقرر طرح تسع ساعات جديدة من سواتش وساعتين من طراز Flik Flak الجديد من مجموعة Official Expo 2020 Dubai للبيع في جميع أنحاء العالم اعتباراً من 1 أكتوبر – تزامناً مع وقت انطلاق معرض إكسبو. وتتضمن الطُرز الجديدة كلاً من: طراز AL HOB (أي “الحب” بالعربية)، ويتميز بعلبة مصنوعة من البلاستيك الحيوي وسوار باللونين الأحمر والأبيض وذو تصميم متداخل. وطراز AL-AZEEMA (أي “العزيمة” بالعربية)، وهي ساعة تزدان باللون الأزرق الجريء ومزودة بتقنية !SwatchPAY. وطراز AL-TASAMOH (أي “التسامح” بالعربية)، وهي ساعة مميزة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويحمل اسمها الرسالة الأكثر أهمية في عصرنا من أي وقت مضى.

كما سيمتد حضور سواتش الفعلي في معرض إكسبو 2020 ليشمل أربع متاجر تقليدية، موجودة في ساحة الترحيب ومناطق الفرص، والتنقل، والاستدامة. تضم ساحة الترحيب المتجر الأهم والأضخم الذي يمتد على مساحة أكثر من 80 متراً مربعاً، حيث يستطيع الضيوف مشاهدة الطُرز المتنوعة لساعات سواتش بإصداراتها القديمة والجديدة. ويمكن لزائريه معرفة المزيد عن العلامة التجارية، وتصميم ساعة سواتش X You حسب طلبهم، وحتى مشاهدة كيفية طباعتها في الموقع. يمتد كل متجر من المتاجر الثلاث الأخرى على مساحة 30 متراً مربعاً و تحمل جميعها أسماء المناطق الواقعة فيها. توفر منطقة التنقل للزائرين فرصة الاستكشاف الافتراضي لفندق سواتش Art Peace بالإضافة إلى المقر الرئيسي الجديد لشركة سواتش الذي يُعد أحد معالم التصميم المستدام، من تصميم المهندس المعماري الياباني الشهير Shigeru Ban.

تم تجهيز هذه المنطقة، المستوحاة فكرتها من مفهومي الحركة والاتصال، لتقديم تقنية !سواتش PAY المبتكرة لزائري معرض إكسبو. بينما تركز منطقة الفرص على توفير منصة للفنانين المحليين، وتتميز بالعرض المتغير بانتظام للأعمال الفنية المحلية الجديدة على واجهتها. وأخيراً، تسلط منطقة الاستدامة الضوء على الخامات الحيوية المبتكرة، وتحتوي على شاشة عرض تدعو الضيوف إلى التفاعل مع هذه الخامات.

وكجزء من فعاليات معرض إكسبو، ستحتفل 192 دولة مشاركة في حدث هذا العام باليوم الوطني. ومن ناحيتها، ستحتفل سواتش بهذا اليوم الوطني من خلال طرح مبادرة سواتش Calling المثيرة، إذ ستدعو الفنانين الصاعدين من كل دول العالم إلى عمل لوحة قماشية للاحتفال بثقافتهم الخاصة لصالح منصة سواتش X You التي أطلقتها العلامة التجارية لتصميم الساعات حسب الطلب. وسيتم عرض اللوحات القماشية المختارة بمناسبة اليوم الوطني ذي الصلة في القنوات العالمية لمنصة سواتش X You. تُعد هذه المبادرة احتفالاً بالتنوع العالمي من خلال الفن، وتمثل سابقةً أخرى لحدث هذا العام، ألا وهي إطلاق منصة سواتش X You لتصميم الساعات حسب الطلب في الإمارات العربية المتحدة.

يُقام معرض إكسبو العالمي كل خمس سنوات، مما يوفر منصةً للابتكارات المتطورة، والاختراعات الرائدة، والتفكير الملهم لتحسين العالم المعاصر. ويُعد معرض إكسبو 2020 دبي أكبر حدث يقام على الإطلاق في العالم العربي، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

تفخر سواتش بتوأمتها الدائمة مع معارض إكسبو العالمية على مدار الـ34 عاماً الماضية، إذ كانت شريكاً رسمياً في ستٍ منها، بما في ذلك إكسبو كندا في عام 1986، وإكسبو إسبانيا في عام 1992، وإكسبو البرتغال في عام 1998، وإكسبو سويسرا في عام 2002، وإكسبو الصين في عام 2010، وإكسبو إيطاليا في عام 2015.