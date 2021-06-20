ريبوك تكشف مبادرة تدعم تمكين المرأة

وتجدر الإشارة إلى أن مصممة الأزياء دانييل غويزيو أطلقت علامتها في العام 2014 في نيويورك للتغنّي بالمرأة العصرية التي تتحلى بالجرأة على كسر التقاليد والخروج عن المألوف في كافة نواحي الحياة. بالتوازي، وبصفتها العلامة التي ابتكرت أول حذاء رياضي مصمم للنساء، ليست ريبوك بغريبة عن عالم تمكين المرأة، ما يجعل من هذه الشراكة خيارًا طبيعيًا ومثاليًا للعلامتين.

في الواقع، تعتبر هذه الشراكة الخطوة الأولى لدانييل غويزيو في عالم الأحذية الرياضية، وقد انتابت المصممة سعادة غامرة بشأن التصميم الجديد ولا يسعها انتظار لحظة إطلاقه في السوق. وفي هذا السياق، علّقت قائلة: “يشرّفني ويسعدني أن أتمكن من تصميم أول حذاء رياضي يحمل اسم علامتي بالتعاون مع ريبوك. ولا بد لي من القول إن للأحذية أهمية كبرى بالنسبة إلي لمستها منذ اللحظة الأولى التي تعلّمت فيها كيفية ربط حذائي. ومجرّد التفكير في أنني سأتمكّن من إرسال رسالة إيجابية عن قوة المرأة من خلال الأحذية الجديدة، فهذا حلم يتحقق بالنسبة إلي”.

ويحثّ التصميم الجديد للحذاء الكلاسيكي النساء على قضاء كل يوم بشكل أفضل من الذي سبقه وبالطريقة التي تروق لهن في عالم تحرّكه التكنولوجيا والأحداث التي تشتت الانتباه. وأضافت غويزيو: “الهدف العام من التصميم هو الارتقاء بالمرأة وإلهامها على النهوض بحياتها وتحقيق أهدافها بعزيمة. فنحن محظوظون لمجرّد أننا نستطيع انتعال أحذيتنا كل يوم وبدء نهارنا والانطلاق لتحقيق أحلامنا، فالعالم هو ساحتنا، وإذا آمنّا بذلك حقًا، يمكننا بلا شك تحقيقه”.

وفيما يحتفظ حذاء كلوب سي الجديد بتصميمه التقليدي حفاظًا على طبيعته الكلاسيكية، تم تزيينه بظلال من الألوان الطبشورية واللون الأبيض الورقي والأخضر الذي يعكس لون الأرض والطبيعة والأزهار. كذلك، يحمل الجزء العلوي من الحذاء قولاً تحفيزيًا من ابتكار المصممة. ويتوفر التصميم الجديد مع خيارات أربطة من الدانتيل قابلة للتبديل.

حذاء كلوب سي من ريبوك ودانييل غويزيو متوفر الآن في متجر ريبوك دبي مول، أمونغست فيو، سنكر، ليفل، وذا جود لايف ابتداءً من 549 درهمًا إماراتيًا.