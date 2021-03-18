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Posted inأناقة وتألق

كاني ويست يصبح أغنى أمريكي أسود بـ 6.6 مليارات دولار

بلغت ثروة نجم موسيقى الراب الأمريكي كاني ويست مؤخرا مستويات قياسية بفضل مبيعات العلامة التجارية التي أطلقها لتفوق ثروته ما لدى النجمة أوبرا وينفري التي لاتزيد ثروتها عن 2.5 مليار دولار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
كاني ويست يصبح أغنى أمريكي أسود بـ 6.6 مليارات دولار

وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن علامة يزي Yeezy للألبسة وشركات لها مع أديداس وجاب قد ساهمت بفقزة في ثروة كاني ويست. وذكرت تقديرات بنك يو بي إس أن قيمة هذه الشراكة تقارب 4 مليارات دولار.

ويتواصل تعاون علامتَي جاب وييزي التي يملكها ويست  والتي ستتضمن Yeezy Beauty وستقدّم مستحضرات تجميل بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل وسائد العلاج بالعطور وغيرها.

يأتي ذلك وسط ترتيبات للطلاق بين ويست وزوجته كيم كارداشيان بعد زواج استمر منذ 2014، واصبح لديهما معاً 4 أطفال، ابنتهم نورث (7 أعوام)، وابنهم ساينت (5 أعوام)، وابنتهم شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهم سالم (عام ونصف)،  وتجرى حالياً محادثات تصوير مجريات الطلاق و تقسيم ثروتهما، بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي.

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