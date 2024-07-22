مشاريع جديدة في الإمارات والسعودية لمكتب التصميم السعودي إم خليفة ديزاين استوديو

أعلن مكتب التصميم السعودي إم خليفة ديزاين استوديو Mkhalifah Design Studio عن توسع أعماله لتشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ليعزز التزامه بإبداع التصاميم الداخلية الراقية التي تعزز تجربة الفخامة لعملائهم. ويتبنى المكتب رؤية عصرية مبتكرة للتصميم الداخلي والتي تتجسد من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع المتنوعة في الإمارات والسعودية. يشمل ذلك تصميم الديكور الداخلي لمجموعة من الفلل ومشاريع تجارية، بالإضافة إلى ذلك، يعمل المكتب على تصميم مجمعات تجارية ومساكن راقية تتميز بالأناقة والوظائف الفاخرة، مما يؤكد التزامهم بتقديم تجارب استثنائية للعملاء في كل مشروع.

وتتسم مشاريع Mkhalifah Design Studio بتحقيق توازن دقيق بين التصميم العصري والتناغم مع البيئة المحيطة، مما يضمن تحقيق الرضا والارتياح لكل عميل على حدة. ويتميز فريق العمل بتفانيه واهتمامه الدقيق بالتفاصيل، ويسعى باستمرار لاستخدام أحدث الحلول والمواد الطبيعية لتحقيق تصاميم مبتكرة ودافئة تناسب متطلبات المشاريع الفريدة.

فكرة التصاميم الداخلية عادة ما تكون معاصرة وتتناغم مع الطبيعة المحيطة بآن معاً. فمشاريع Mkhalifah Design Studio سواء في المملكة السعودية أو الإمارات تتميز عادة بميلها نحو إخراج تصاميم وظيفتها الأساسية إيصال شعور بالرضا عن المسكن والمقر والارتياح للمحيط الجغرافي لكل عميل على حدى. وذلك من خلال دراسة حقيقية لرغبات العميل واحتياجاته في المكان ودراسة الألوان وتدرجاتها في مرحلة التصميم وتوزيع الأثاث وتصاميمه مع الأقمشة والسجاد والعناصر الأخرى الداخلة بالتصميم بشكل عميق ومفصل وعلى مراحل.

يعمل الفريق بتفاني وتفنن على التصميم الداخلي، خصوصاً كونه الأكثر تفصيلاً وتأثيراً، وتقديم الحلول العصرية والخامات المريحة والطبيعية التي ستضفي طابعاً معاصراً ودافئاً ليتلاقى مع المفهوم المطلوب.

تمثل هذه الجائزة أكثر من مجرد اعتراف بعملهم؛ إنها تأكيد على شغف Mkhalifah Design Studio والتزامهم بدفع حدود تصميم الديكور الداخلي. إنها تلهمهم لرفع معاييرهم باستمرار وتقديم تصاميم تفوق توقعات العملاء.