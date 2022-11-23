كوكو دبي يحلّق عالياً على قمة “ذا ڤيو آت ذا بالم” ويخطف قلوب عشّاق السهر

يستعد “كوكو دبي” (CouCou Dubai) لفتح أبوابه أمام عشّاق السهر في دبي في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، في “ذا ڤيو آت ذا بالم”، أحد أكثر الوجهات جاذبية في دبي.

وسوف تنفرد هذه الوجهة الجديدة لتناول الطعام على ارتفاع 240 متراً فوق سطح البحر، ببثّ أجواء مفعمة بالحيوية لا حدود لها تجعل الروّاد يعيشون تجربة غير مألوفة ومميّزة جداً.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت المناسب استعداداً للاحتفال برأس السنة الجديدة وسط أجواء صاخبة في هذا المكان المرتفع نحو السماء الذي يوفر إطلالة بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة أفق دبي، وهو ما سيزيد من حماسة ونشاط رواد هذا المطعم الذي يتطلعون إلى خوض تجربة غامرة فريدة من نوعها.

وستضم هذه الوجهة الغنية بالأجواء الاحتفالية والبهجة:

لاونج ومطعم فوق السطح

ركن للشيشة

ويقدم “كوكو” لائحة مأكولات غنية مستوحاة من الأطباق الشهية الشهيرة على ضفاف بحر الأبيض المتوسط تضم أصنافاً معاصرة ومتناسقة بشكل مثالي تجعل الذوّاقة يشعرون بالراحة والدلال عند الاختيار من بينها، في حين سوف تصدح الأجواء بمزيج رائع من الأنغام الموسيقية والأغاني التي يضفيها منسّقو الأسطونات على المكان. كما يستضيف حفلات العشاء الخاصة بكبار الشخصيات من الضيوف، بالإضافة إلى ابتكار أفكار خلّاقة تحافظ على الأجواء المشوّقة على مدار السنة.

وسوف يضفي “كوكو” الذي يتربّع فوق “ذا ڤيو آت ذا بالم” على ارتفاع 52 طابقاً فوق “نخلة جميرا” والخليج العربي”، أجواء غنية بالأناقة التي لا حدود لها. وقد أبدعت “Yeeels Group” الرائدة في عالم المأكولات والمشروبات في استنباط مفاهيم هذا المطعم، وهي التي تقف وراء الأفكار الراقية العالمية والفاخرة والأجواء الاحتفالية التي يتميز بها “فيردي بيتش سانت تروبيز” و”فيردي دبي” و”فيردي بيتش” الذي سيفتح أبوابه قريباً.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة “نخيل”:

“إن شركة ’نخيل‘ تلتزم بالابتكار وتحويل ’ذا ڤيو آت ذا بالم‘ إلى وجهة نابضة بالحيوية ومتعددة الأوجه عبر تبنّي مفاهيم راقية على غرار ’كوكو دبي‘. وفي هذه المناسبة، يسعدنا أن ندعو الزوار إلى خوض تجربة لا مثيل لها وتكوين أجمل الذكريات مع أحبائهم في هذه الوجهة المعلّقة بين الأرض والسماء”.

وقال إي جيه رازق، المدير الشريك في “كوكو دبي”:

“إننا نسعى لكي يكون ’كوكو دبي‘ وجهة لا حدود لها لرواد الحفلات. فقد تم تصميم هذا المكان لإطلاق العنان للزبائن الذي يهوون المغامرات المتحررة من القيود لكي يتوافدوا إلى ’ذا ڤيو آت ذا بالم‘ لقضاء ليلة غنية بالمرح والمأكولات والترفيه بصحبة الأصدقاء”.