صمم باقاتك واعرضها لدى فلاورد

أطلقت شركة “فلاورد” ميزة جديدة بعنوان “عالم فلاورد” تمنح فرصة تصميم وبيع باقات الورود عبر منصاتها الإلكترونية.

وتعد “فلاورد” رائدة في مجال توصيل الورود والهدايا عبر طلبها الكترونيا (أونلاين) في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

وتسمح الميزة لكل من لديه موهبة في تنسيق الورود، بتصميم وعرض وبيع باقاته عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني بكل سهولة وذلك برفع صور للباقات التي تم تنسيقها وارفاق وصف للمنتج؛ حيث سيتم بعدها تقييم المنتج من قبل فريق من المختصين في “فلاورد” وعرضه للبيع في حال اعتماده من قبل الفريق. وسيحصل مصممو الباقات المعروضة أينما كانوا حول العالم، على نسبة مئوية من مبيعات منتجاتهم المعروضة بما يتوافق مع شروط وأحكام الميزة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في “فلاورد” عبدالعزيز باسم اللوغاني: “نفخر بكوننا شركة تسعى دوما لابتكار مزايا فريدة من نوعها، كما أننا نفخر بمسؤوليتنا تجاه المجتمعات التي نعمل بها. ولأن عملاءنا الكرام جزء لا يتجزأ من نجاحنا أردنا أن نكون شركاء في قصص نجاحهم وذلك من خلال دعوة كل موهوب يسعى لإظهار موهبته في فن تنسيق باقات الورود إلى عالمنا المزهر بطريقة جديدة، مبتكرة، وذات مردود مادي. إذ ان مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه أفراد مجتمعات فلاورد تحتم علينا دعم المواهب بشتى الطرق؛ لذا سيحصل أصحاب الباقات التي سيتم اختيارها على مصدر ثاني للدخل وذلك على هيئة نسبة من مبيعات تصاميمهم”.