أكبر منفذ بيع لـ”دولتشي آند غابانا” قادم إلى الدرعية

تعاونت شركة الدرعية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة “دولتشي آند غابانا“، ومجموعة المالكي لبيع التجزئة الفاخرة المحلية لافتتاح أكبر منفذ بيع بالتجزئة لدولتشي آند غابانا في منطقة الدرعية بالرياض، حسبما جاء في بيان صحفي.

وتفتتح شركة التجزئة الفاخرة أكبر متجر لها في السعودية في تراس البجيري، وتضيف إليه أول مقهى للعلامة التجارية في المنطقة.

أكبر منفذ بيع لـ”دولتشي آند غابانا”

وسيكون المتجر، موطناً لمنتجات التجميل، والمجوهرات والمنتجات المنزلية، ويضم مجموعة حصرية من العبايات، المتوفرة فقط في هذا المتجر.

ويطل المتجر في هذا الموقع الجديد الفاخر، على المناظر الخلابة لمدينة الطريف، أحد معالم التراث العالمي لليونسكو.

أول مقهى في تراس البجيري بالدرعية

وستقدم الشراكة أيضًا أول مقهى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في تراس البجيري في وقت لاحق من هذا العام.

وتمامًا مثل الجزء البوتيكي من مشروع “دولتشي آند غابانا” الجديد، سيحتوي المقهى الجديد لهذه العلامة التجارية على مجموعة واسعة من المأكولات المتأثرة بالثقافتين الأوروبية والسعودية.

#من_هالأرض نرحب بانضمام @dolcegabbana كأكبر فرع في الشرق الأوسط

تعلن #شركة_الدرعية عن تعاونها مع دار الأزياء الإيطالية لافتتاح أكبر فرع في الشرق الأوسط داخل #مطل_البجيري، يتضمن عروض أزياء ومقهى فاخر في خطوة تجسّد الجهود المبذولة لتصبح #الدرعية وجهة عالمية لأكبر العلامات التجارية. pic.twitter.com/2HnHTR6mbI — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) March 26, 2024

وتم افتتاح أول مقهى Dolce & Gabbana في بورتوفينو بإيطاليا، مما يضع المعيار الدولي الذي سيتم الحفاظ عليه في موقعهم الجديد في السعودية.