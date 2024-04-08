هل سمعت عن خاتم الطلاق؟.. ظاهرة ليست جديدة

هل سمعت عن خاتم الطلاق؟.. في الفترة الأخيرة يتزايد الاتجاه نحو تكليل قرارات الطلاق، والانفصال بخواتم براقة.

على مر العصور لطالما كانت خواتم الزفاف رمزا يدل على المحبة والالتزام بتحقيق رابطة زواج مقدسة، يضعها الزوجان في أصابعهما خلال مراسم احتفالية بوجود الأهل والأحباب، لكن ظهر خاتم الطلاق، كوسيلة للإشارة إلى انتهاء أحد فصول الحياة، وبدء آخر جديد، وفقا لنيويورك تايمز.

بعض المطلقات يعتبرن خاتم الطلاق، رمزا للشجاعة اللازمة للبدء من جديد، وكذلك إشارة إلى التمكين وانتهاء فصل من حياتهن والتركيز على علاقتهن بأنفسهن.

ظاهرة خاتم الطلاق قديمة

كانت خواتم الطلاق موجودة منذ قرون، ولكنها كانت تستخدم لتوضيح مرور من يرتديها بمشاعر حزن، وتفضيلها عدم التعرض لأسئلة تخص الزواج، حسبما توضح المؤلفة وأمينة المجوهرات السابقة بمتحف فيكتوريا، أند ألبرت في لندن، ريتشل تشيرش.

“لقد أصبحت خواتم الطلاق تحظى بلحظة خاصة”، وفق ريتشل، هذا الاتجاه، الذي تتبناه النساء في المقام الأول، يدور حول بث الحياة في خواتم الزفاف بعد الانفصال.

خاتم الطلاق .. رمز للشجاعة

في عصرنا الحالي الوضع أصبح أكثر اختلافا، فلم تعد خواتم الطلاق ترمز لأي مشاعر سلبية مع اختلاف مفهوم الطلاق عن العصور القديمة كثيرا فيما يخص الوصمة الاجتماعية للمرأة المطلقة.

قالت لورين بوك، صائغة المجوهرات المقيمة في ولاية كارولينا الشمالية ومؤسسة شركة هيرا للمجوهرات الجميلة: “أتمنى أن نكرم الأحداث الكبرى الأخرى في الحياة بنفس الاحترام الذي نحتفظ به للزواج”.. “إن ترك علاقة لا تخدمك يتطلب الشجاعة، وهذا شيء يستحق الاحتفاء به.”

موضة لن تستمر طويلا

تؤكد الصائغة آلي جالجانو، أنها لاحظت “نموا كبيرا” في الطلب على خواتم الطلاق، بنحو يعادل 3 أضعاف الطلب في عام 2022، بينما لم يكن العملاء يسألون عن هذه الخواتم قبل عام 2020.

فيما ترى خبيرة المجوهرات والمؤرخة الأمريكية ساشا نيكسون أن انتشار خواتم الطلاق الآن موضة لن تستمر طويلا، بحسب التقرير.

تصميم خاتم الطلاق الجديد

بعض المطلقات لا تتخلصن تماما من خواتم الزواج، بل تحولها إلى شكل جديد، وفقا لنصائح تقدمها بعض محلات الصاغة، والتي تقترح على العملاء تغيير تصميم الخاتم، وإضافة المزيد من الأحجار الكريمة أو ارتداءه في يد مختلفة، مثل خاتم طلاق عارضة الأزياء إيميلي راتاجكوفسكي، الذي حولته من خاتم خطوبة واحد إلى خاتمين للطلاق، وحصد إعجاب أكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ستيفاني جوتليب، مصممة المجوهرات المقيمة في نيويورك، أن معنى خاتم الطلاق اليوم يعتمد على كيفية انتهاء الزواج المعني.

وقالت: “بالنسبة للبعض، يعتبر الخاتم الجديد عملاً من أعمال التمرد، بينما بالنسبة للآخرين، فهو يكرم القديم والجديد في نفس الوقت”، مضيفة أن تصميم خواتم الطلاق أصبح جزءًا ثابتًا من عملها.

ولأحد العملاء، ابتكرت جوتليب، خاتم طلاق مرصع بالألماس الأسود لأنه “يبدو وكأنه نقيض قطعة الزفاف”.

توصيات لتصميم الخاتم

ولجعل خواتم الطلاق أقل شبهاً بالخطوبة، توصي جوديث هويتكر، 50 عاماً، رئيسة الصائغين في شركة رينشتاين روس، بتغيير الخاتم بالكامل: التلاعب بنسب حزام الخاتم، وإضافة المزيد من الحجارة إلى الخاتم لإبعاد التركيز عن الماس الأصلي، أو تبديل الإصبع أو اليد التي يرتدي عليها الخاتم (يقول البعض أن الإصبع الأوسط مناسب)، أو دمج اللون، أو اختيار نمط جديد.

وشهدت هوتكر، زيادة بنسبة 25% في خواتم الطلاق بين عامي 2023 و2024.

وتبدأ أسعار خواتم الزفاف المعاد تصميمها من 1000 دولار، بينما تبدأ خواتم الخطبة من 5000 دولار.