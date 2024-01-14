إيلي صعب يحول موسم الرياض إلى مركز عالمي للأزياء والترفيه

شهدت العاصمة السعودية الرياض تحالفًا استثنائيًا بين عالم الموضة العالمي وموسم الرياض، حيث أعلن المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب عن إطلاق مجموعة فريدة من نوعها خلال فعاليات موسم الرياض 2024.



وقع الاتفاق الاستراتيجي في لندن، حيث جمعت المذكرة التعاونية بين صعب والرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه فيصل بافرط، وتمثيل وزارة الثقافة وهيئة الأزياء، مشكِّلة تحالفًا فريدًا يهدف إلى استحضار تجربة متكاملة لعشاق الموضة وعشاق الترفيه.



تأتي هذه الخطوة في إطار جهود موسم الرياض لتقديم مزيج متنوع وشيق من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، والتي تسعى إلى جذب انتباه الزوار من جميع أنحاء العالم.

ومن بين هذه الفعاليات، يبرز إطلاق مجموعة “موسم الرياض” من إيلي صعب لموسم الخريف في عام 2025 كواحدة من أهم اللحظات المنتظرة.



وأعرب تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق البارز، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق تجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة.



من جهته، أعرب إيلي صعب عن حماسه للمشاركة في موسم الرياض 2024، وقال: “سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تشجع على الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة”.



تجدر الإشارة إلى أن إيلي صعب افتتح بوتيكًا حصريًا في منطقة “فيا رياض”، إحدى مناطق موسم الرياض، في حفل افتتاح كبير حظي بتفاعل كبير من قبل عشاق عالم الموضة والأزياء.

توقيع شراكة بين #موسم_الرياض والمصمم العالمي “إيلي صعب” للعمل على مجموعة مستوحاه من روح "موسم الرياض" بالتنسيق مع وزارة الثقافة و هيئة الأزياء ❤️✨

شكرا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان و معالي نائبه حامد فايز ??#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/hcAVu6pwYG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024