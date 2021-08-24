أبوظبي ترسخ مكانتها عاصمة للرياضات العالمية

شهدت مراسم التوقيع الإعلان عن اتفاقية رعاية لمدة 5 سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وبطولات محاربي الإمارات، وهي عبارة عن سلسلة من فعاليات الفنون القتالية التي تنظمها شركة بالمز.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحمد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لبطولات محاربي الإمارات.

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “إن الإنجاز الذي نحققه اليوم بالتعاون مع شركائنا؛ لجنة الفنون القتالية المختلطة وشركة بالمز الرياضية، يشكّل علامة فارقة للعاصمة الإماراتية نحو تعزيز وتطوير الرياضات القتالية بشكل عام ورياضة الفنون القتالية المختلطة بشكلٍ خاص. ونحن في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سعداء بهذه الاتفاقية التي تساهم بتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة، ووجهة مفضلة للسياحة الرياضية على مستوى العالم”.

من جهته، أعرب محمد بن دلموج الظاهري عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دعم نظرة العالم للعاصمة الإماراتية كواحدة من أفضل وجهات الجذب السياحي المفضلة، مشيراً إلى أن الإمارة فرضت وجودها على رزنامة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وباتت محط أنظار مختلف الاتحادات والمنظمات الرياضية الكبرى لما تتمتع به من مكونات وعناصر الجذب السياحي وبنية تحتية مميزة وداعمة لجميع أنواع الفعاليات والأنشطة الرياضية. وأضاف الظاهري أن هذه الشراكة بين لجنة الفنون القتالية المختلطة ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من شأنها منح رياضة الفنون القتالية المختلطة دَفعةً كبيرة نحو ريادة دولة الإمارات في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

من جانبه، قال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات: “لا شك أن اسم أبوظبي اقترن بأهم وأرقى الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية العالمية، لاسيما بعد استضافة فعاليات جزيرة القتال في 1 و2 سبتمبر 2020 ويناير 2021. لقد اكتسبت بطولتنا – بطولة محاربي الإمارات – زخماً قوياً وأصبحت تتمتع بسمعة عالمية كواحدةً من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة منذ إعادة إطلاقها في يناير 2019، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من جميع الجهات الرسمية والقيادات الرياضية بالدولة. وأود التأكيد أن محض تواجدنا في إمارة أبوظبي هو سبب رئيس وعنصر أساسي من عناصر نجاح هذه البطولة واكتسابها هذه السمعة والمكانة العالمية خلال وقت قياسي”.

ستعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال اتفاقية الرعاية مع بطولات محاربي الإمارات إلى دعم هذه البطولة وتمكينها من الارتقاء والتطور بوتيرة متسارعة لبلوغ مصاف أرقى بطولات الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، وبما يليق بمكانة أبوظبي الريادية في هذا المجال. وكانت محاربي الإمارات قد نظمت أولى فعالياتها في إطار اتفاقية الرعاية يومي 18 و19 يونيو الماضي في قاعة جوجيتسو أرينا، حيث لاقت نجاحاً ورواجاً كبيرين وحظت باهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.