صحيفة : السعودية تسعى لاستضافة مشتركة مع مصر أو المغرب و إيطاليا لكأس العالم 2030

يقول التقرير إن السعوديين قد تلقوا أيضًا نصائح بشأن استضافة ثلاثية محتملة مع المغرب ومصر كجزء من عرض “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ، لكن البلدين الآخرين سيحتاجان إلى تمويل كبير للبنية التحتية لاستضافة العالم.

وأصبحت الاستضافة المشتركة لبطولة كأس العالم لكرة القدم خيارا مرحب به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ، لأنه يخفف العبء المالي لاستضافة الحدث ، خاصة مع توسيع المشاركة إلى 48 فريقًا و 80 مباراة من عام 2026 ، عندما تقام البطولة في كندا ، المكسيك والولايات المتحدة بحسب الصحيفة.

كما تنظر السعودية إلى دول قريبة لها قبل التقدم بعرض الاستضافة خاصة وأن المسافة بين ايطاليا والمملكة تصل لقرابة 2250 ميل. وسيكون هناك منافسة للمملكة من المملكة المتحدة وايرلندا اللتان تنويان التقدم بعرض مشترك أيضا لاستضافة كأس العالم سنة 2030.

وفي أذار الماضي أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة وأيرلندا تريدان “إعادة كرة القدم للوطن” في صيف عام 2030 (إنكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية). بحلول ذلك العام ، سيكون كأس العالم قد توسع ليتنافس فيه 48 فريقًا و 80 مباراة ، مما يعني أن البطولة التي تقام في أكثر من دولة تعتبر خيارًا أكثر ملائمة للفيفا التي أصبحت ترحب بهذه الخيارات.

وكذلك هناك منافس قوي آخر يجمع إسبانيا والبرتغال، في وقت تسعى أوروغواي لتنظيم المونديال احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة الأولى التي استضافتها عام 1930.

وفقًا لصحيفة ذي أثلاتيك The Athletic ، تتعاون المملكة العربية السعودية مع أطراف استشارية لاستكشاف عرض مشترك مع العديد من الخيارات ، على الرغم من أن إيطاليا هي المرشح الأكثر ترجيحًا على الرغم من المسافة الهائلة بين الدولتين.

وسبق أن ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن السعودية تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام، بعد تصويت أعضاء كونغرس “الفيفا” خلال اجتماع جمعيته العمومية الـ71 في الـ21 من مايو الماضي، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

وتنشط المملكة في تعزيز مكانة الرياضة والمنافسات الرياضية فقد شهدت تنظيم بطولات عديدة بما في ذلك استضافة مباراة أنتوني جوشوا للمنافسة على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل مع آندي رويز جونيور في ديسمبر 2019 بالإضافة إلى بطولة الجولف الأوروبية التي تضم العديد من أكبر الأسماء في الرياضية وكذلك ورالي داكار.

واستضاف السعوديون أيضًا سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 هذا العام للمرة الأولى ، يجري حاليا الاستثمار بشركة السيارات كلارين وبجري حاليا التفاوض على شراء صندوق سعودي لحصة في الشركة التي تعمل بشكل وثيق مع فريق مكلارين لسباقات الفورميلا ون.

واضطلعت المملكة العربية السعودية وإيطاليا أيضًا إلى استضافة البطولات في السنوات الأخيرة ، حيث استضافت الدولة الخليجية آخر نسختين من نهائيات كأس السوبر الإيطالي – وستفعل ذلك مرة أخرى هذا العام.