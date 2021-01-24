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Posted inلياقة بدنية

أبو ظبي تتختتم المواجهة العالمية بثأر بورييه من ماكريجور بعد 6 سنوات

بالضربة القاضية ثأر داستين بورييه من ماكريجور بعد 6 سنوات وهزمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من المواجهة العالمية بينهما على صالة الاتحاد ارينا بجزيرة ياس في أبوظبي خلال ثلاثية جزيرة النزال من يو اف سي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبو ظبي تتختتم المواجهة العالمية بثأر بورييه من ماكريجور بعد 6 سنوات

اختتمت فجر اليوم في جزيرة ياس منافسات ثلاثية جزيرة النزال  في بطولة “يو إف سي 257: بفوز بورييه ضد ماكجريجور” على صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي.

وجاءت الضربة القاضية من بورييه في الدقيقة الثانية من الجولة الثانية بعد أن وجه لماكريجور عدة ركلات على فخذيه مما أعطب ربلة ساق ماكجريخور واختل توازنه بعدها ثم عاجله بلكمات أفقدته توازنه،  لينقض بورييه على ماكجريجور بوابل من اللكمات المتلاحقة التي أردته أرضا بضربة قاضية لتكون أول خسارة لماكجريجور بضربة قاضية خلال مسيرته في النزالات منذ 13 عاما.

وبذلك يتمكن بورييه من الثأر من ماكجريجور بعد هزيمته في نزالهما السابق في فئة وزن الريشة الذي أقيم عام 2014، ويأتي ذلك بعد تحول بورييه إلى فئة الوزن الخفيف، حيث تغلّب على عدد كبير من المقاتلين أبرزهم جاستن جايثجي وماكس هولواي، وحاز على اللقب المؤقت عن فئة الوزن الخفيف فيما واصل ماكجريجور، المقاتل المخضرم في بطولات يو إف سي، تقديم عروضه القوية التي توجت مؤخراً بالفوز على دونالد سيروني خلال 40 ثانية فقط.

وخابت تعهدات ماكجريجور بالفوز على بورييه في أول دقيقة من النزال.

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