أبوظبي: أولى المناسبات بالحضور الشخصي لفعاليات بطولة “يو إف سي 257: بورييه ضد ماكجريجور”

أعلن منظمو منافسات ثلاثية النزال من “يو إف سي” عن إتاحة الفرصة أمام المشجعين المحظوظين الذين حصلوا على تذاكر أي من منافسات ثلاثية جزيرة النزال من “يو إف سي” لحضور الفعاليات التي تسبق بطولة “يو إف سي 257: بورييه ضد ماكجريجور”، بما في ذلك المؤتمر الصحفي وفعالية الوزن الرسمية.

وسيحظى جمهور “يو إف سي” من حملة تذاكر أيٍ من الفعاليات الثلاثة بفرصة التسجيل لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيسبق النزال الأضخم للعام، والذي سيحضره المقاتلان الرئيسيان داستن بورييه وكونور ماكجريجور، إلى جانب مقاتلي النزال الرئيسي الشريك دان هوكر ومايكل تشاندلر ورئيس مؤسسة “يو إف سي” دانا وايت.

سينعقد المؤتمر الصحفي في الاتحاد أرينا مساء يوم الخميس، حيث يرحب بحملة التذاكر الذين يبادرون بالتسجيل لحضور الفعالية، شريطة تقديمهم نتيجة فحص سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بصلاحية لا تزيد عن 48 ساعة، علماً أنه سيتم السماح لأعدادٍ محدودة جداً بالحضور، وسيغلق باب التسجيل فور انتهاء أعداد المقاعد المتوفرة.

ولتعزيز هذه التجربة المميّزة، سيتمكن حملة تذاكر أي من فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من “يو إف سي” من حضور فعالية الوزن الرسمية للمقاتلين يوم الجمعة مباشرةً على أرض الاتحاد أرينا، علماً أنه سيتوجب على الراغبين بحضور هذه الفعالية أيضاً تقديم نتيجة فحص سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بصلاحية لا تزيد عن 48 ساعة.

وسيتم تطبيق كامل التدابير المطبّقة خلال فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من “يو إف سي” خلال المؤتمر الصحفي وفعالية الوزن الرسمية، حيث سيتوجب على الحضور تقديم نتائج سلبية لفحص الكشف عن كوفيد-19 بصلاحية لا تزيد عن 48 ساعة وفحص درجات حرارتهم والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وسيستلم جميع حملة التذاكر بريداً إلكترونياً لتأكيد التسجيل للراغبين بالحضور، حيث يتضمن جميع التفاصيل حول المؤتمر الصحفي وفعالية الوزن الرسمية، واللتان ستعززان تجربة الجمهور المرتقبة يوم الأحد المقبل في الاتحاد أرينا.

وسيقام المؤتمر الصحفي لبطولة “يو إف سي 257” يوم الخميس 21 يناير عند الساعة 5 مساءً في الاتحاد أرينا

أما فعالية الوزن الرسمية لبطولة “يو إف سي 257” فسوف تقام الجمعة 22 يناير عند الساعة 7 مساءً في الاتحاد أرينا، و تقام بطولة “يو إف سي 257” الأحد 24 يناير.