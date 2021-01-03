السعودية: انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2021

انطلق اليوم رالي داكار السعودية 2021 بعد أن شهدت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمس حفل الافتتاح الرسمي للسباق الذي يستمر 13 يومًا بمسافة تزيد على 7600كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.

ويعبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600كم.

منحت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2021 جميع المتسابقين، مساحة للمنافسة القصيرة أمس السبت عبر المرحلة التمهيدية، استعداداً لدخول أجواء المنافسة الفعلية التي تنطلق غدًا الأحد، إذ قطع المشاركون فيها مسافة 129كم في المجموع، ومثلها 11كم في المسار الخاص.

سيتضمن سباق رالي داكار التنافس على ست فئات، هي على النحو التالي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).