أبو ظبي: ختام سباقات فورمولا 1 في حلبة ياس

يعمل الشركاء في أبوظبي بما في ذلك شركة الاتحاد للطيران، وأدنوك، وجزيرة ياس بشكل جماعي خلال الفترة الماضية لتقديم تجربة رائدة تعزز من مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لتنظيم واستضافة الأحداث الكبرى.

وأعلن الطاقم الطبي للإسعاف الوطني المكون من 70 مسعفا مختصا وطواقم مساندة، أنه سيكون على أهبة الاستعداد خلال تأمينهم لفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2020.

ويسجل هذا العام العدد الأكبر حتى تاريخه من مشاركة الكوادر الإسعافية الإماراتية ضمن فرق الإسعاف الوطني المتواجدة في حلبة مرسى ياس والمسؤولة عن توفير الخدمات الإسعافية المتكاملة لأكثر من 3000 من أعضاء الفرق في الحلبة خلال فعاليات السباق.

وعبّر أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني عن اعتزازه بالشراكة الطويلة والوثيقة التي تجمع بين الإسعاف الوطني وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على مدار 7 سنوات.

وكشف الهاجري أن تحضيرات الإسعاف الوطني لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي بدأت قبل ستة أشهر من موعد انطلاق الحدث موضحا حجم الاستعدادات التي يتطلبها تنظيم وتخطيط وتنفيذ حدث بهذا الحجم، بما يتضمن وضع خطط دقيقة وتنسيق آليات العمل على عدة مستويات، وتشكيل كادر يضم نخبة الكفاءات والخبرات التي سبق لمعظمها أن تواجد في فعاليات على هذا المستوى الدولي حتى يتم تأمين تغطية إسعافية متكاملة للسباق، وفق أعلى المعايير الدولية وأرقى مستويات الجاهزية في حال تطلب التدخل الإسعافي.

ولفت إلى أن استعدادات فرق الإسعاف الوطني شملت تنفيذ جداول تدريبية مكثفة على مراحل، بما يتضمن على استطلاع مختلف محطات مسار السباق، والتدريب على عمليات الإنقاذ، وسحب السائقين بأقصى سرعة وفق أعلى معايير الأمان في الحوادث.

وكانت المراحل السابقة من البطولة قد سلطت الضوء على دور الكوادر الطبية عالية الكفاءة، وأهمية تواجدها لدعم فعاليات سباق الجائزة الكبرى، وفي هذا السياق قال الهاجري: “يتمتع مسار السباق في أبوظبي بواحد من أعلى سجلات السلامة والأمان في هذا المجال، ومع ذلك يتطلب حدث عالمي بهذا المستوى يحظى بمتابعة واسعة جهودا كبيرة وأعلى درجات الاستعداد والجاهزية، التي تضمن تدخل الفرق الإسعافية المختصة في الوقت المناسب، لتقديم أعلى مستويات الرعاية الإسعافية ما قبل المستشفى في حال استدعت الحاجة”.

ويقدم الإسعاف الوطني أيضاً خدمات إسعافية متكاملة على مدار العام في حلبة مرسى ياس بجزيرة ياس من خلال إدارته للعيادة الطبية وتوفير الرعاية الإسعافية للجمهور والمشاركين في فعاليات حلبة مرسى ياس المتنوعة التي تشمل الفعاليات الرياضية والترفيهية والأنشطة والمبادرات المجتمعية والصحية التي تقام في الحلبة على مدار العام.

من ناحية أخرى تمثل تحية الاتحاد للطيران واحدة من أهم ملامح سباق جائزة الاتحاد للطيران للكبرى في أبوظبي، ومشهدًا يلفت الأنظار حين تحلق طائرة الاتحاد للطيران على ارتفاع منخفض فوق خط بداية السباق على حلبة مرسى ياس معلنة انطلاق السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1.

وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة ” كوفيد-19 ” على بطولة العالم للفورمولا1 في هذا العام، تحافظ نسخة السباق الحالي على هذا التقليد المميز، حين تحلق طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787 دريملاينر في تحية للآلاف من العاملين ضمن المنطقة الآمنة على مسار السباق بالإضافة إلى ملايين المتابعين عبر شاشات البث في مختلف أرجاء العالم قبيل دقائق من انطلاق منافسات السباق.

وكشف الكابتن محمد أحمد التميمي، الذي يتولى قيادة الطائرة في سماء حلبة مرسى ياس عن صعوبة المنافسة للحصول على شرف تأدية هذه المهمة، وتسلم زمام مقصورة القيادة لأداء تحية الاتحاد، وقال : ” هناك العديد من المتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها للمشاركة في هذا الحدث الرائع، ومنها على سبيل المثل، ساعات التدريب والأقدمية والحد الأدنى لساعات الطيران والخبرة، ولهذا فأنا فخور بحصولي على هذه الفرصة”.