إقبال كبير على فعالية تحدي دبي للجري 2020

سجّل تحدي دبي للياقة 2020 ظاهرة لافتة تجلّت فيها أسمى صور الوحدة بين أفراد المجتمع حيث شارك أكثر من 100,00 شخص في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المدينة. وقد أتيح للمشاركين من كافة الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة حول المدينة.

وكان الحماس في أوجه بين صفوف المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة ومسلية. وطغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري وهو من تقدمة سن اند ساند سبورتس. واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في القدرة، وند الشبا، ودبي أوتودروم، وشارع شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة الموزعة على كافة أنحاء المدينة.

كما أتاحت الفعالية للجميع الاحتفاء بالإنجازات التي حققوها خلال تحدي دبي للياقة بدءاً من العدائين المتمرّسين الذين أرادوا تسجيل أرقام قياسية جديدة وصولاً إلى الأطفال الذين شاركوا في التحدي على طريقتهم.

وتسنّى لكثرٍ مشاركة تجربتهم في الحدث ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ذِكر @dubaifitnesschallenge واستخدام وسم #DubaiRun. وحصل أصحاب الصور الأفضل على جوائز قدّمها الشركاء الأساسيون وبلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

ويُنظم تحدي دبي للجري بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، و”فيتبيت”، وسن اند ساند سبورتس، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية، وضمان، وموانئ دبي العالمية، واتصالات، والتعليم دون انقطاع، وزووم، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات