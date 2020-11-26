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Posted inلياقة بدنية

الصحة العالمية: المطلوب من الجميع 150 دقيقة لمواجهة كورونا

يمكن تجنب وفاة 5 ملايين شخص سنويا في حال اتباع حياة نشطة بحسب منظمة الصحة العالمية التي أصدرت دليل إرشادات ضد الخمول

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الصحة العالمية: المطلوب من الجميع 150 دقيقة لمواجهة كورونا

رويترز: قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إنه يتعين على جميع البالغين ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني القوي أسبوعيا، وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة حتى بالنسبة للصحة العقلية في حقبة كوفيد-19 وذلك في أول توجيه لها منذ نحو عشر سنوات.

وأوصت المنظمة بأن يمارس الأطفال والمراهقون التمارين البدنية بمعدل ساعة واحدة يوميا والحد من الوقت أمام الشاشات الإلكترونية.وقالت المنظمة لدى إطلاق حملتها “كل حركة مهمة” إن على الأشخاص من جميع الأعمار تعويض السلوك الخامل المتنامي لديهم بالنشاط البدني وذلك لدرء المرض والعيش لسنوات أطول.

(رابط دليل النشاط البدني بالعربية)

وقال روديجر كريتش مدير قسم تعزيز الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية إن “زيادة النشاط البدني لا يساعد فحسب على الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان ولكنه يحد أيضا من أعراض الاكتئاب والقلق ويقلل من التدهور المعرفي بما في ذلك الزهايمر كما يحسن الذاكرة”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن واحدا من كل أربعة بالغين وأربعة من بين كل خمسة مراهقين لا يمارسون ما يكفي من النشاط البدني الذي يمكن أن يشمل المشي وركوب الدراجات.

وقالت فيونا بول مديرة وحدة النشاط البدني بالمنظمة “تؤكد هذه الإرشادات على ما يعاني منه الكثيرون خلال قيود كورونا المطبقة في جميع أنحاء العالم، وأن ممارسة النشاط يوميا أمر جيد ليس فقط لأجسامنا بل أيضا لصحتنا العقلية”.

ويتم حاليا إدراج الحوامل والأمهات بعد الولادة في التوصيات التي تشمل ممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيا.

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