وفاة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية

أعلنت الأرجنتين عن حداد ثلاثة أيام بعد تأكيد تقارير إعلامية وفاة مارادونا الذي توفي إثر إصابته بسكتة قلبية بحسب ما نقلته مصادر أرجنتينية. وقالت التقارير إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

مارادونا من مواليد 1960، يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986. وكان قد انضم للمنتخب وهو في سن صغيرة ولا يتعدى طوله 160 سم إلا أنه امتلك طاقة متفجرة ومهارات فردية لامعة. ولم يغفر له الإنكليز في تقارير وفاته اليوم الهدف الذي سدده بيده في تصفيات كأس العالم وتحجج الإنكليز بأن ذلك الهدف حرمهم من فرصة الفوز بكأس العالم في عام 1986 ونجح وقتها مارادونا بوهب السعادة لشعبه بأكمله حين سجل تلك الأهداف في مونديال المكسيك 1986 -هدفين تاريخيين جاءا في الانتصار الذي حققه راقصو التانغو على إنكلترا في دور ربع النهائي، حيث جاء الهدف الأول لدييغو بشكل «غير قانوني» عبر يده اليسرى، وادّعى اللاعب لاحقاً أنه كان من عمل «يد الله».

لعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها في الثمانينيات، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة لكنه عانى من آثار ادمان الكحول والمخدرات وزيادة الوزن في السنوات الماضية.

وفي المرحلة الأخيرة من مسيرته في التدريب عمل مع نادي غيمناسيا دي لا بلاتا الأرجنتيني، و أشرف على تدريب الوصل والفجيرة الإماراتيين إضافةً إلى فريق دورادوس المكسيكي.

أبرز مواقف مارادونا عندما التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مونديال روسيا 2018 وقال له «أنا فلسطيني»، وأضاف «قلبي فلسطيني».

Diego Maradona: "Yo soy de corazón palestino." Te vamos a extrañar capitán pic.twitter.com/fw3XOvKCCO — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 25, 2020